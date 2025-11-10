Edit Profile
    Delhi Blast Update: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় মমতার শোকপ্রকাশ, শাহকে ফোন মোদীর, দেশজুড়ে হাই অ্যালার্ট

    Mamata On Delhi Lal Kella Blast Update: দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের জন্য শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাহকে ফোন করে ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। গ্রেফতার এক সন্দেহভাজনও।

    Published on: Nov 10, 2025 9:21 PM IST
    By Sanket Dhar
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই নিয়ে একটি পোস্ট করেন মমতা। সেখানে তিনি লেখেন, ‘নয়াদিল্লিতে মর্মান্তিক বিস্ফোরণের খবর শুনে গভীরভাবে মর্মাহত। প্রিয়জনদের হারানো পরিবারগুলির প্রতি আমার হৃদয় বেদনার্ত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং শক্তি কামনা করছি।’

    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় মমতার শোকপ্রকাশ (ছবি - PTI)
    দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় মমতার শোকপ্রকাশ (ছবি - PTI)

    গ্রেফতার এক সন্দেহভাজন

    প্রসঙ্গত, সোমবার সন্ধেয় ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ দিল্লির লালকেল্লার কাছে একটি ধীরে চলা গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই গাড়িটিই সম্ভাব্য বিস্ফোরক বলে মনে করছে পুলিশ। ওই গাড়িতে বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশেপাশের তিনটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তার মধ্যে ছিল দুটি বাস। তার থেকে আশেপাশের আরও বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ধরে যায়। রাত নটার খবর অনুযায়ী, নিহত ১০ ও আহত ৩০ জন। ইতিমধ্যে এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে তাঁর নামপরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

    অমিত শাহের ফোন পুলিশকে, উদ্বেগে মোদী

    ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির অমিত শাহকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি অমিত শাহও একটি বৈঠক করেন দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে এনআইএ ও এনএসজির বিশেষ দল। ঘটনাচক্রে এনআইএ-কেই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। আগে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল শুধুমাত্র মেট্রো শহর যেমন দিল্লি, মুম্বইসহ বিভিন্ন মেট্রো শহরে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, একটি গাড়ি লাল সিগনালের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই গাড়িটির মধ্যেই বিস্ফোরণ হয়। তারপরেই আশেপাশের পার্ক করা ও অন্যান্য গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

    কলকাতায় শুরু নাকাতল্লাশি

    ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে দেশের সবকটি মেট্রো শহরে। দিল্লির পাশাপাশি মুম্বই, কলকাতাতেও জারি হাই অ্যালার্ট। কলকাতার ইএম বাইপাসে নাকা তল্লাশি শুরু হয়েছে। গাড়ির ডিকি খুলেও পরীক্ষা করা হচ্ছে। আটকানো হচ্ছে ‘গর্ভনমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল’ লেখা গাড়িগুলিতেও।

