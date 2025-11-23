Digha Jagannath Mandir Income: দিনে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে আয় কত টাকা? জানলে অবাক হবেন! ৬ মাসে প্রায় ১ কোটি ভক্ত

Digha Jagannath Mandir Income: দিনে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে আয় কত টাকা? জানলে অবাক হবেন! ৬ মাসে প্রায় ১ কোটি ভক্ত
২০১৮ সালে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করা হয় এবং ২০২২ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ মন্দিরের জন্য ২০ একর জমি প্রদান করে এবং নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় হিডকোকে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মন্দিরটি কলিঙ্গ শৈলী এবং নাগর শৈলীতে তৈরি।
এখনও ছয় মাস পূর্ণ হয়নি। তাতেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি করা হল। সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য তথা ইসকন কলকাতার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানিয়েছেন যে মন্দির দর্শন করতে প্রতিদিন মোটামুটি গড়ে ৫০,০০০ হাজার ভক্ত আসেন। আর দিনে মোটামুটি চার লাখ টাকার মতো আয় হয় বলে জানিয়েছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য।
কীভাবে জগন্নাথ মন্দিরের আয় হয়, সেটাও জানিয়েছেন ইসকন কলকাতার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জানিয়েছেন যে প্রতিদিন হুন্ডিতে নগদ এক লাখ টাকার মতো জমা পড়ে। আরও এক লাখ টাকার মতো আসে উপহার এবং দান থেকে। ভোগের প্রসাদ এবং অন্যান্য প্রসাদ থেকে বাকি দু'লাখ টাকা আসে বলে আভাস দিয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য।
২০১৮ সালে এই মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করা হয় এবং ২০২২ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ মন্দিরের জন্য ২০ একর জমি প্রদান করে এবং নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় হিডকোকে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মন্দিরটি কলিঙ্গ শৈলী এবং নাগর শৈলীতে তৈরি। রাজস্থানের বাঁশি পাহাড়ের বিখ্যাত বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ভিয়েতনাম থেকে আনা মার্বেল পাথরের মেঝে মন্দিরের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বাড়িয়েছে।
এই মন্দিরে প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন জগন্নাথ, যিনি হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁর সঙ্গে বিরাজ করেন বলরাম ও সুভদ্রা। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে এই মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্তদের জন্য দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই দিঘা একটি নতুন 'ধাম'-এর মর্যাদা লাভ করে। উদ্বোধনের পর থেকেই দিঘার জগন্নাথ মন্দির বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে।
১) জনপ্রিয়তা: মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্দির দর্শন করেছেন, যা একে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
২) অর্থনীতিতে প্রভাব: এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ফলে দিঘার অর্থনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। এটি এখন আর শুধু সপ্তাহান্তের পর্যটন কেন্দ্র নয়, সারা বছর ধরেই ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকছে। পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে
