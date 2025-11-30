Edit Profile
    Digha business post Jagannath Mandir: জগন্নাথ মন্দিরের পরে ৬ মাসে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা দিঘায়, আগে ১ বছরে ছিল ৫০ কোটি

    ২০১৮ সালে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করা হয় এবং ২০২২ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ মন্দিরের জন্য ২০ একর জমি প্রদান করে এবং নির্মাণ কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় হিডকোকে। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়।

    Published on: Nov 30, 2025 7:58 AM IST
    By Ayan Das
    জগন্নাথ মন্দিরের হাত ধরে দিঘার অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। রাজ্যের পর্যটন দফতরের সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পরে দিঘায় ব্যবসার অঙ্কটা ১০০ কোটি টাকার গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেছে। যা পূর্বরর্তী এক বছরে ৫০-৬০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ সালের মার্চের মঘ্যে দিঘায় মোট ব্যবসার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার গণ্ডি পার করে যাবে বলে অনুমান করছেন রাজ্যের পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা।

    জগন্নাথ মন্দিরের হাত ধরে দিঘার অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Vivek Gupta)
    জগন্নাথ মন্দিরের হাত ধরে দিঘার অর্থনীতিতে জোয়ার এসেছে। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Vivek Gupta)

    ওই আধিকারিকদের মতে, গত ছয় মাসে যে ধারা দেখা গিয়েছে, সেটা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে মার্চেই (২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষ পর্যন্ত) দিঘার অর্থনীতির বহর ১৫০ কোটি টাকার গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার কাজটা সহজ হবে। জগন্নাথ মন্দিরের সুবাদে দিঘা এখন স্রেফ পর্যটনকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নেই, সমুদ্রসৈকত হয়ে উঠেছে ধর্মীয় ক্ষেত্রও। সেই পরিস্থিতিতে হোটেলের চাহিদা বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিসপত্র বিক্রির পরিমাণও।

    উল্লেখ্য, প্রথম ছয় মাসেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য তথা ইসকন কলকাতার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস জানিয়েছেন যে মন্দির দর্শন করতে প্রতিদিন মোটামুটি গড়ে ৫০,০০০ হাজার ভক্ত আসেন। আর দিনে মোটামুটি চার লাখ টাকার মতো আয় হয় বলে জানিয়েছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য।

    কীভাবে জগন্নাথ মন্দিরের আয় হয়, সেটাও জানিয়েছেন ইসকন কলকাতার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য জানিয়েছেন যে প্রতিদিন হুন্ডিতে নগদ এক লাখ টাকার মতো জমা পড়ে। আরও এক লাখ টাকার মতো আসে উপহার এবং দান থেকে। ভোগের প্রসাদ এবং অন্যান্য প্রসাদ থেকে বাকি দু'লাখ টাকা আসে বলে আভাস দিয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য।

    দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন জগন্নাথ, যিনি হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁর সঙ্গে বিরাজ করেন বলরাম ও সুভদ্রা। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে এই মন্দিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্তদের জন্য দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই দিঘা একটি নতুন 'ধাম'-এর মর্যাদা লাভ করে। উদ্বোধনের পর থেকেই দিঘার জগন্নাথ মন্দির বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে।

