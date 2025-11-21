ED Raids in Kolkata: একযোগে বাংলার ২৫ জায়গায় হানা ইডির, কোন মামলার তদন্তে এই সব অভিযান?

ED Raids in Kolkata: একযোগে বাংলার ২৫ জায়গায় হানা ইডির, কোন মামলার তদন্তে এই সব অভিযান?
কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, ধানবাদ সহ দুই রাজ্যের ২৫টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি। কলকাতার ব্যবসায়ী, ঝাড়খণ্ডে কয়লা মাফিয়া থেকে শুরু করে বিসিসিএল ঠিকাদার, ইসিএল আধিকারিকদের বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে ইডি।
২১ নভেম্বর সকাল সকাল রাজ্যের একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। জানা গিয়েছে, কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, ধানবাদ সহ দুই রাজ্যের ২৫টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি। রিপোর্ট অনুযায়ী, কয়লা পাচার কাণ্ডে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিকে এই রাজ্য ছাড়িয়ে পড়শি ঝাড়খণ্ডের ধানবাদেরও একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সব জায়গা ঘিরে রেখেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।
জানা গিয়েছে, আজ ইডি সল্টলেকে সেক্টর ২-এর সিজে ব্লকে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে। এছাড়া সল্টলেকের একে ব্লকেও ক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। বাইপাস সংলগ্ন একটি আবাসনেও চলছে অভিযান। হাওড়ার সলপ মোড়েও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। ঝাড়খণ্ডে কয়লা মাফিয়া থেকে শুরু করে বিসিসিএল ঠিকাদার, ইসিএল আধিকারিকদের বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে ইডি।
জানা গিয়েছে, কয়লা ব্যবসায়ী লালবাবু সিং-এর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়েছে ইডিষ এই লালবাবু সিংয়ের সংস্থায় এর আগে আয়কর বিভাগ অভিযান চালিয়ে ১০০ কোটি টাকা নগদ পেয়েছিল। এদিকে লালবাবুর ভাই কুম্ভনাথ সিংহের একাধিক ঠিকানাতেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। প্রায় দশ বছর আগে লালবাবুর বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। সেবার বিসিসিএল-এর টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল এই কয়লা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি সিবিআই আদালতে ইডি জানিয়েছিল, কয়লা পাচার মামলায় খুব শীঘ্রই সামনে আসবে প্রভাবশালীদের নাম। এই আবহে লালবাবু সহ বাংলার একাধিক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে ইডি।
News/Bengal/ED Raids In Kolkata: একযোগে বাংলার ২৫ জায়গায় হানা ইডির, কোন মামলার তদন্তে এই সব অভিযান?