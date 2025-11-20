Edit Profile
    EVM নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, রাজ্যের সব ডিএমদের তলব নির্বাচন কমিশনের

    নির্বাচন কমিশনের মতে, আগাম প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের ওয়ার্কশপ প্রয়োজনীয়।

    Published on: Nov 20, 2025 1:59 PM IST
    By Sahara Islam
    এসআইআর প্রক্রিয়া চলার মাঝেই ইভিএম সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বড় বৈঠক ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের সব জেলার জেলা শাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের অংশগ্রহণে আগামী ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ইভিএমের First Level Checking (FLC) নিয়ে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ। ইকোপার্কের কাছে তাজ কুটিরে এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনটি পরিচালনা করবেন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

    রাজ্যের সব ডিএমদের তলব নির্বাচন কমিশনের (সৌজন্যে টুইটার)
    ওয়ার্কশপের মূল উদ্দেশ্য

    এই ইভিএম বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা বেড়েছে। ওয়ার্কশপের মূল উদ্দেশ্য হল-ভোট গ্রহণের আগে ইভিএমের প্রতিটি ইউনিট কীভাবে পরীক্ষা করা হয়, সেই পুরো FLC প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসনকে স্পষ্টভাবে বোঝানো। ওয়ার্কশপে ইভিএমের তিনটি মূল ইউনিট-BU (Ballot Unit), CU (Control Unit) এবং VVPAT-এর শারীরিক পরীক্ষা, ফাংশনাল টেস্টিং, Mock Poll-এর নিয়ম, ত্রুটিপূর্ণ মেশিন আলাদা করার পদ্ধতি এবং Strong Room-এ সংরক্ষণের প্রটোকল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। প্রতিটি ধাপ কীভাবে নথিভুক্ত করা হয়, তারও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের মতে, FLC প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে ভোটের ফলাফলের উপর আস্থা নষ্ট হতে পারে, তাই প্রশিক্ষণ ও স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি।

    ডিএমদের বৈঠক

    ডিএমদের এই বৈঠকে ডাকার উদ্দেশ্য- ভোটের প্রস্তুতির যে দায়িত্ব জেলা স্তরে থাকে, তা যেন সঠিক নিয়ম অনুযায়ী করা হয়। নির্বাচন কমিশনের মতে, আগাম প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের ওয়ার্কশপ প্রয়োজনীয়। এই বৈঠকে ইভিএম কমিশনিং, সিলিং, মুভমেন্ট এবং লজিস্টিকস সম্পর্কেও নির্দেশিকা ব্যাখ্যা করা হতে পারে বলে সূত্রে খবর। ইভিএম বৈঠক চলাকালীন সেশনগুলিতে দেখানো হবে বিভিন্ন ডেমো ইউনিট, যাতে জেলা শাসকরা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পান। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, 'ভোট গ্রহণের প্রতিটি যন্ত্রাংশ এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া নির্ভুল হওয়া জরুরি। দেশের নির্বাচনব্যবস্থার সুনাম বজায় রাখতে ইভিএম বৈঠকের মতো প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' ওয়ার্কশপ শেষে জেলা শাসকদের ফের তাঁদের নিজ নিজ জেলায় গিয়ে পুরো FLC প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। নির্বাচনী সংক্রান্ত যে কোনও ভুল বা ত্রুটি যাতে আগে থেকেই ধরা পড়ে, সেই লক্ষ্যেই ইভিএম বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

    সবমিলিয়ে ২১ নভেম্বর বৈঠকে রাজ্যের সব জেলা থেকে ডিএমরা আসবেন কলকাতায়। এদিকে প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ২১ নভেম্বর ইভিএম বৈঠক শেষ হতেই পরের দিন নবান্নে বসবে আরেকটি উচ্চস্তরের সভা। মুখ্যসচিব সব জেলাশাসকদের নিয়ে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে প্রশাসনিক মহলের অনুমান, যদি আগামি সফর বা অন্য কোনও কর্মসূচির কারণে উপস্থিত না থাকেন, তবে ভার্চুয়ালি যোগ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তা নিশ্চিত নয়। এই দুই বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোটের সময়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখতে কমিশনের এই ইভিএম বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

