৩০ ঘন্টা BLO-দের ধর্না! CEO অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে কমিশন, লালবাজারের কাছে রিপোর্ট তলব

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দেওয়ার শেষ দিন। এই আবহে রাজ্যের সিইও দফতরের সামনে অবস্থান চলছে বিএলও-দের একাংশের। অফিসের ভিতরেও অবস্থান করেছিলেন কয়েকজন। শুধু তাই নয়, সিইও-কে ঘেরাও করেও রাখা হয়। এই ঘটনায় গুরুতর নিরাপত্তা ভাঙনের অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে চিঠি দিয়েছে তারা।
নির্বাচন কমিশনের চিঠি
সিইও অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, দুদিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত ২৪ নভেম্বরের ঘটনার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানিয়েছে, সিইও-র দফতরে যে পর্যায়ের নিরাপত্তা থাকা উচিত ছিল, তা স্পষ্টতই অপ্রতুল। ফলে সিইও, অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট ও ডেপুটি সিইও-সহ দফতরের সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। নির্বাচন কমিশনের এও দাবি, ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে তা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে তা আলোচনার কেন্দ্রে। তাই পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশোধন জরুরি এবং দফতরের ভিতরে-বাইরে যাতায়াতকারী সব কর্মীর নিরাপত্তায় অবিলম্বে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হবে। চিঠিতে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা পুলিশকে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। সিইও দফতর, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আবাসন এবং তাঁদের যাতায়াত সব ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা জোরদার হয়।
নির্বাচন কমিশন আরও বলেছে, কোনও পরিস্থিতিতেই ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়া চলবে না। রাজ্যে যে কোনও আসন্ন নির্বাচনের আগে এ ধরনের নিরাপত্তা ভাঙন উদ্বেগ তৈরি করতে পারে, এবং তাই পুলিশকে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা।
বিএলও-দের বিক্ষোভ
‘মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপের’ প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখান বিএলও-দের একাংশ। বিক্ষোভকারী বিএলও-রা রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকায় দেখা করতে রাজি হননি সিইও। যদিও রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল সোমবার সন্ধেয় সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, সব ডেপুটেশন তাঁর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য অ্যাডিশনাল সিইও-ও রয়েছেন। তবে অবস্থানকারীরা তাতে রাজি হননি। ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’-র ১৩ জন সদস্য রাতভর ধর্না চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়ার তিন বিএলও-র সঙ্গে দেখা করেন সিইও। বাকি আন্দোলনকারীরা অতিরিক্ত সিইও-র কাছে দাবিপত্র দিয়ে ধর্না তুলে নেন। সোমবার বিএলও-দের অবস্থানের জেরে মধ্যরাত পর্যন্ত নিজের দফতরেই আটকে পড়তে হয়েছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। সোমবারের ঘটনাকে সিইও দফতরের নিরাপত্তা লঙ্ঘন হিসাবেই দেখছে কমিশন।
