BLO-দের থেকে ফর্ম কেড়ে অ্যাপে লগ ইন! বিশেষ তদন্তে কমিশন, ৪৪ কেন্দ্রে একই ভোটার ‘মায়ারানি’র নাম!

ভোটার তালিকায় গরমিল নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন মহলে। সেই কারণেই এসআইআর অর্থাৎ তালিকার নিবিড় সংশোধন করা হচ্ছে বলে দাবি করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে সেই এসআইআর-এর আবহে বিএলওদের কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম কেড়ে নিয়ে বিএলও অ্যাপে অবৈধভাবে লগ ইন করছেন কিছু মানুষ। এমনই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি।
নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপির জিতেন্দ্র তিওয়ারি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে এসআইআরের কাজে ‘গুরুতর এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধ’ হচ্ছে। কমিশনকে চিঠি লিখে তিনি জানান, পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত তথা পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনিয়ম হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে সংগ্রহ করা সমস্ত এনুমারেশন ফর্ম সংশ্লিষ্ট বিএলওকে নির্দিষ্ট বিএলও অ্যাপ লগ ইনের মাধ্যমে আপডেট করতে হবে। আর ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) সিস্টেমটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র বিএলও-ই পোর্টালে প্রবেশ করতে পারেন।’ কিন্তু পাণ্ডবেশ্বরের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, সেখানে ভোটার তথ্যের নিরাপত্তা থেকে গোপনীয়তা কিছুই রক্ষা করা হচ্ছে না। কারণ, বিএলওদের কাছ থেকে ‘এসআইআর ফর্ম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' কারা কেড়ে নিচ্ছেন, সে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি বিজেপি নেতা। তবে তিনি জানান, ওই ব্যক্তিরা বিএওলও-র কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে নিজেরাই বিএলও পোর্টালে ঢুকে তথ্য সংযোজন করছেন, যা অনৈতিক। বিজেপি নেতার আরও দাবি, এর প্রভাব ভোটার তালিকায় পড়বেই। এই বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা উচিত কমিশনের।
এদিকে, বিজেপি নেতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পোন্নাম্লম এস। তিনি বলেন, ‘তদন্ত শুরু হয়েছে।’ অন্যদিকে, পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পাল্টা বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বৈধ ভোটারের অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, সে জন্য আন্দোলন করছি আমরা। এখন কেউ যদি এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে আমার সাহায্য চান, মানুষ হিসাবে সেটা তো করবই। কিন্তু এনুমারেশন ফর্ম কেড়ে নেওয়া অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমার এলাকায় এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।’
এসআইআর চলাকালীনই পশ্চিম বর্ধমানে ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ডিভিসি পাড়ার বাসিন্দা মায়ারানি গোস্বামী বাড়িতে এসআইআর-র জন্য গিয়েছিলেন বিএলও। সঙ্গে ছিল মায়ারানির এনিউমারেশন ফর্ম। প্রতিটি ভোটারের ফর্মেই একটি করে কিউআর কোড দেওয়া আছে। যেটি বিএলও-রা স্ক্যান করলেই ভোটারের সমস্ত তথ্য দেখতে পাবেন মোবাইলে। সেটা করতেই চক্ষু চড়কগাছ বিএলও-র। কিউআর কোড স্ক্যান করতেই এক এক করে রাজ্যের মোট ৪৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে মায়ারানির নাম বেরিয়ে আসে। দার্জিলিং থেকে মুর্শিদাবাদ। মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। কোথাও মায়ারানি গোস্বামী। আবার কোথাও মায়ারানি মণ্ডল বা রায়। একাধিক পদবী ব্যবহার করা হয়েছে মায়ারানির নামের পাশে। মায়ারানির স্বামী গৌর গোস্বামী অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর নামও রয়েছে এবং নামের পাশে একাদিক পদবি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ৪৪ কেন্দ্রে নাম উঠল কী ভাবে? তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।
মায়ারানি জানান, ‘আমি এসব কিছুই জানি না। শনিবার শুনলাম আমার নাম একাধিক জায়গায় আছে। কী ভাবে হল জানি না।’ স্বাভাবিকভাবেই, বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। বৈদ্যনাথপুর অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি রবীন পাল বলেন, ‘মায়ারানিকে আমরা জানি। লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। স্বামী অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর পক্ষে রাজ্যের ৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে নাম তোলা সম্ভব নয়। কোথাও একটা ভুল হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখুক।’ অন্যদিকে, তৃণমূলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির বক্তব্য, ‘পাণ্ডবেশ্বরের এই ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে কেন এসআইআর দরকার। এই ধরনের ভুয়ো ভোটারই তৃণমূলের চালিকা শক্তি।’ তবে দুর্গাপুরের এসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার রঞ্জনা রায় জানিয়েছেন, ‘এমন কোনও অভিযোগ পাইনি। নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে বলা যাবে ঠিক কী ঘটেছে।’