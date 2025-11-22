SIR in Bengal: ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ! কাদের নাম বাদ পড়বে? হিয়ারিংয়ে কী ডাক পড়বে আপনার?

ভোটার তালিকায় কোনও যোগ্য নাগরিক যেন বাদ না যান, আবার অযোগ্য কেউ যাতে ঢুকে না পড়েন- এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলছে ভোটার তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ (এসআইআর)। আগামী ৯ ডিসেম্বর ভোটার লিস্টের খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তার আগে ২৫ নভেম্বর অ্যাপে ফর্ম আপলোডের কাজ শেষ করতে হবে বিএলও-দের। ৪ ডিসেম্বর ফর্ম ডিজিটাইজেশনের শেষ দিন। খসড়া তালিকার পরই শুরু হবে ঝাড়াই বাছাই। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, ওই তালিকায় কাদের নাম থাকবে আর কাদের নাম বাদ পড়বে?
নিবাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁরা ফর্ম জমা দিয়েছেন, সবার নামই থাকবে খসড়া তালিকায়। কমিশনের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট বুথে তালিকা বেরোবে। মৃত বা অন্য কারণে বাদ পড়াদের তালিকা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে।
খসড়া তালিকায় কাদের নাম বাদ পড়বে?
সাধারণত প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করেছেন বিএলও-রা। এরমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে, মৃত ভোটারদেরও নামে ফর্ম ফিলআপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই তথ্য জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। মৃত ভোটারদের জন্য আলাদা তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, কিন্তু বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিতে গিয়ে যখন বিএলও-রা দেখতে পাবেন, সেই ব্যক্তি মৃত, সেটা মার্ক করে ডিলিট করা যাবে। ২০২৫-এর তালিকায় নাম রয়েছে, অথচ নির্দিষ্ট ঠিকানায় বাড়ি গিয়ে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাঁদের নাম বাদ যাবে খসড়া তালিকায়। যাঁদের ‘ডবল এন্ট্রি’ রয়েছে, অর্থাৎ একই কেন্দ্রে বা আলাদা কেন্দ্রে নাম রয়েছে ভোটারের, সেই নামও বাদ যাবে। আগেই নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, দুটো এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
কাদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে?
খসড়া তালিকায় নাম থাকা মানেই যে তাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে না, তেমনটা কিন্তু নয়। কারণ, তারপরই হবে আসল ঝাড়াই বাছাই পর্ব। ৯ ডিসেম্বরের পর ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ শুরু করবে নির্বাচন কমিশন। ম্যাপিংয়ের কাজ চলবে। ম্যাপিংয়ে না ম্যাচ করলে সে সময়ে হিয়ারিংয়ের নোটিস যাবে। আর সেই নোটিস পৌঁছে দেবেন বিএলও-রা। ২০০২ সালের তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁরা যে তথ্য জমা দিচ্ছেন, ইআরও-এর মনে হলে তাঁদের ডেকে পাঠাতেই পারে। তখন ওই ১১টি নথির মধ্যে ১টি নথি দেখাতেই হবে। এছাড়াও ২০০২-এর তালিকায় যাঁদের নিজেদের নাম নেই ও পরিবারের কারও নাম নেই, তাদের হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠাবে কমিশন। সেখানে বৈধ ডকুমেন্ট হিসাবে আধার কার্ড ছাড়া বাকি ১১টি নথির মধ্যে ১টি বৈধ নথি দেখাতে পারলেই এসআইআরের ফাইনাল লিস্টে নাম উঠে যাবে ওই ব্যক্তির।পাশাপাশি প্রত্যেক বুথের বাইরে ভোটারের সংখ্যা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। সাধারণত এক একটা বুথে ১২০০ বেশি ভোটার থাকার কথা নয়। একই সঙ্গে এসডিও ও বিডিও অফিসের বাইরেও এই তালিকা টাঙানো থাকবে। পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইটেও থাকবে নাম।
শুক্রবারই নির্বাচন কমিশনের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ৪ ডিসেম্বরের আগেই ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। গতকাল জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। সিইসি জ্ঞানেশ ভারতী প্রত্যেক জেলাশাসককে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিএলও-দের বাড়তি চাপ থাকলেও, আগে কাজ শেষ না হলে ডিজিটাইজেশনের পর অন্যান্য কাজ শেষ করতে সমস্যা হবে। বৈঠকে ২৫ নভেম্বর ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
