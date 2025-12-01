WB Weather Forecast till 7th December: আজ ‘গরম’ হলেও মঙ্গল থেকে ঝপ করে পারদ নামবে বাংলায়! জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে কবে?

WB Weather Forecast till 7th December: আজ ‘গরম’ হলেও মঙ্গল থেকে ঝপ করে পারদ নামবে বাংলায়! জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে কবে?
ডিসেম্বরের পয়লা দিনে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলল। তারইমধ্যে মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে চলেছে। তবে জাঁকিয়ে শীতের জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে।
এখনই জাঁকিয়ে ঠান্ডা না পড়লেও মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে তাপমাত্রা কমতে চলেছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার প্রভাবে জলীয় বাষ্পের যে পুরু স্তর তৈরি হয়েছে, সেটার কারণে উত্তুরে হাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। যতক্ষণ না ওই স্তর সরে যাচ্ছে, ততক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা নেই। আবহবিদদের আশা, এই সপ্তাহের শেষের দিক থেকে সেই জলীয় বাষ্পের স্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে যাবে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিক বা তৃতীয় সপ্তাহের শুরুর দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে পারে।
তার আগে মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। তার পরের চারদিনে বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাবে।
আজ বেশ ‘গরম’ পড়েছে
এমনিতে আজ বেশ 'গরম' আছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেমন ১৮ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৮ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি। তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশ কিছুটা কম আছে। আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ২৬.৯ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে দু'ডিগ্রি কম।
এখন কি পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি হবে?
১) আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। তারপরও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।
২) আজ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না। আগামী মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
কবে কবে কুয়াশার দাপট থাকবে?
মঙ্গলবার সকালের দিকে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে।