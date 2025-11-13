জন্ম শংসাপত্র নিতে লম্বা লাইন পুরসভায়, ভিন রাজ্য থেকেও আসছে মানুষ, বিশেষ নির্দেশ ফিরহাদের

এসআইআরের জেরে এখন জন্ম শংসাপত্রের খোঁজে কার্যত বন্যা বইছে কলকাতা পুরসভায়। গত এক সপ্তাহ ধরে পুরসভার সামনে সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ সারি হাতে ফাইল, পুরোনো কাগজ আর উদ্বেগ মেশানো মুখ। যাদের জন্মের শংসাপত্র নেই, কিংবা হারিয়ে গিয়েছে, তারা সবাই ভিড় জমাচ্ছেন পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রতিলিপি সংগ্রহের জন্য। শুধু কলকাতার বাসিন্দারাই নন, শহরের পুরসভা ভবনে এখন লাইন দিচ্ছেন বীরভূম, বাঁকুড়া, এমনকি ভিন রাজ্যের মানুষও। কারণ, অনেকেই জন্মেছিলেন কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে, কিন্তু কখনও পুরসভার সিলমোহর দেওয়া জলছবিসহ জন্মের শংসাপত্র নেননি।
বুধবার সেই ভিড় ছাপিয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের সব রেকর্ড। পুরসভা ভবন থেকে লাইন গড়িয়ে গিয়েছে লাগোয়া রক্সি সিনেমা পর্যন্ত সাপের মতো বেঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে মানুষ অপেক্ষা করছেন নিজেদের নথির জন্য। পুরসভা সূত্রে খবর, পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানিয়েছেন, মানুষ ভয় পাচ্ছে। তাই প্রতিদিন জন্ম শংসাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়ার সংখ্যা আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিদিন গড়ে ১৫০টি বার্থ সার্টিফিকেট দিচ্ছে। কিন্তু চাহিদা এত বেড়েছে যে, পুর কর্তৃপক্ষ এখন তা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।
পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্তার বক্তব্য, এখন শুধু কলকাতা নয়, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু বা অন্যান্য রাজ্যে থাকা মানুষও হাজির হচ্ছেন এখানে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আসছেন কেবল জন্ম শংসাপত্র নিতে। হাসপাতালের রেকর্ড থাকলেও অনেকের কাছেই পুরসভার অফিসিয়াল জলছবিযুক্ত সার্টিফিকেট নেই। আবার অনেক থানাও এখন গুচ্ছ গুচ্ছ শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য পাঠাচ্ছে পুরসভায়, বিশেষত পাসপোর্ট ও ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য। মেয়র জানিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই হাতে লেখা বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। সব কাগজই কম্পিউটার প্রিন্টেড, জলছবিসহ ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের স্বাক্ষরযুক্ত হবে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যাও মাথা তুলছে। পুরসভা সূত্রে খবর, করোনাকালে যে চ্যাটবট পদ্ধতিতে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছিল, সেই সিস্টেমই এখনও চলছে। মাঝেমধ্যেই সার্ভার হ্যাং করছে, ফলে কাজের গতি মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। নাগরিকদের অভিযোগও জমছে একের পর এক। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরসভার তরফে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। মেয়রের নির্দেশে প্রতিলিপি ইস্যুর প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য অতিরিক্ত কর্মী ও কাউন্টার খোলার প্রস্তুতি চলছে।
