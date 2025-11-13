Edit Profile
    পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সুখবর, স্বনির্ভর হতে চালু হল বিশেষ লোন প্রকল্প, পাবেন ছাড়

    পুরুলিয়া জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ডেপুটি ডিরেক্টর আহমেদ আলি শাহ জানান, ইতিমধ্যেই দফতরের তরফে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ শুরু হয়েছে। ফোনে জানানো হচ্ছে প্রকল্পের শর্ত ও আবেদন প্রক্রিয়া। যাঁরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাঁরা লোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

    Published on: Nov 13, 2025 6:15 AM IST
    By Md Aslam Hossain
    ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্তা, দুর্ঘটনা ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। দিল্লি, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ বা ওড়িশার মতো রাজ্যে প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনমজুরি করছেন হাজার হাজার শ্রমিক। সম্প্রতি বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে অত্যাচার, হেনস্তা ও প্রাণহানির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই আবেদন জানিয়েছিলেন, নিজের জেলাতেই কাজ করুন, স্বনির্ভর হোন। এবার সেই বার্তাকেই বাস্তবায়িত করতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য লোন প্রকল্প চালু হলো রাজ্যে।

    ‘উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প’-এর আওতায় প্রত্যেক পরিযায়ী শ্রমিক এখন ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লোন পাবেন। শুধু তাই নয়, এই ঋণের উপর থাকছে ১২ হাজার ৫০০ টাকার বিশেষ ছাড়। অর্থাৎ, প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা সুদ কমে সহজ শর্তে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে ঘরছাড়া মানুষদের নিজের জেলাতেই আয়ের সুযোগ করে দেওয়া, যাতে তাঁরা আর নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বাইরে না যেতে বাধ্য হন।

    পুরুলিয়া জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ডেপুটি ডিরেক্টর আহমেদ আলি শাহ জানান, ইতিমধ্যেই দফতরের তরফে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ শুরু হয়েছে। ফোনে জানানো হচ্ছে প্রকল্পের শর্ত ও আবেদন প্রক্রিয়া। যাঁরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাঁরা লোনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আহমেদ আলি শাহ বলেন, এই লোনের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবেন। যাতে তাঁরা আর ভিনরাজ্যে গিয়ে বিপদের মুখে না পড়েন।

    দফতরের সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের কার্যকরী বাস্তবায়নের জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসেই নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এরপর জেলা দফতরগুলি থেকে প্রকৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাঁদের যাচাই-বাছাই করে লোন অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। লক্ষ্য প্রকৃত উপভোক্তারা যেন এই সুবিধা পান, যাতে কোনওভাবে জালিয়াতি বা ভুয়ো নাম ঢুকে না পড়ে।

    পুরুলিয়ার মতো জেলায়, যেখানে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক জীবিকার খোঁজে রাজ্যের বাইরে চলে যান, সেখানে এই প্রকল্প নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বহু পরিবার যাঁদের উপার্জনের একমাত্র ভরসা ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক সদস্যরা, তাঁরা এখন রাজ্যের এই উদ্যোগে আশাবাদী। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মানবিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ বলে মনে করছেন স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁদের মতে, এতে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা ঘুরবে, তেমনই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারগুলিও ধীরে ধীরে ফিরে পাবে আর্থিক স্থিতি ও নিরাপত্তা।

