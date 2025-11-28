Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ইসরোর প্রযুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার ফগ লাইট! ২০২৬ গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রস্তুতি, তৎপরতায় প্রশাসন

    প্রতি বছরের মত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবারেও গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক প্রস্তুতি দেখতে যাওয়ার কথা।

    Published on: Nov 28, 2025 9:41 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এ বছর গঙ্গাসাগর মেলাকে ঐতিহাসিক মেলায় পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। এই মেলার চমক আগের সব মেলাকে হারিয়ে দেবে বলে জানানো হয়েছে। এবার গঙ্গাসাগর মেলার সময় মুড়িগঙ্গা পারাপারের জন্য সাহায্য নেওয়া হবে ইসরোর বিশেষ প্রযুক্তির। সেই সঙ্গে ইলেকট্রিক টাওয়ারে প্রায় ৬০০টি ফগ লাইট, লেজার লাইট-সহ পাঁচ ধরণের লাইট লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার অত্যাধুনিক ফগ লাইটও ব্যবহার করা হবে।

    হাইটেক ইভেন্টের রূপে গঙ্গাসাগর মেলা (সৌজন্যে টুইটার)
    হাইটেক ইভেন্টের রূপে গঙ্গাসাগর মেলা (সৌজন্যে টুইটার)

    টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, গঙ্গাসাগর মেলাকে হাইটেক করার প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নবান্নে হয়েছে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ বেশ কিছু দফতরের সচিবরাও উপস্থিত ছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে। এবারে মহাকুম্ভ নেই। ফলে গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থী সংখ্যা অনেকটাই বেশি হবে। ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগে ভাগে সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। পর্যাপ্ত পানীয় জল, সঠিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং থাকার জায়গা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও থাকবে ওয়াটার এম্বুলেন্স ও এয়ার এম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা। চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি হাসপাতাল এবং অস্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত শজ্জা রাখতে হবে। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, লট এইট ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকবে। কপিল মুনির আশ্রমে যাওয়ার জন্যও পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করা হবে।

    বৈঠকের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপরই তা খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীরা যে সব ভেসেল এবং বার্জে চেপে মুড়িগঙ্গা পারাপার করবেন তাতে ইসরোর আবিষ্কৃত এক ধরনের ডিভাইস বসানো থাকবে। সেই ডিভাইসকে কাজে লাগিয়ে অ্যাপের মাধ্যমে ভেসেল ও বার্জের সঠিক অবস্থান জানা যাবে। একই সঙ্গে জলের নাব্যতাও জানতে পারবেন ভেসেলের চালক কিংবা সারেঙরা। অতিরিক্ত কুয়াশা হলেও অনেক সময় মুড়িগঙ্গায় ভেসেল চলাচলে সমস্যা হয়। কিন্তু নয়া ব্যবস্থায় কুয়াশাতেও সচল থাকবে ভেসেল চলাচল। বর্তমানে গঙ্গাসাগর মেলার আগে মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি সরানোর কাজ শুরু হচ্ছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য তথা গোটা দেশের মানুষের কাছে গঙ্গাসাগর মেলাকে হাইটেক ইভেন্ট-এ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে‌। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সব কাজ শেষ হবে। ফলে এ বছর মেলার দিকে নজর থাকবে সকলের। অন্যদিকে, প্রতি বছরের মত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবারেও গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক প্রস্তুতি দেখতে যাওয়ার কথা। তার আগে মেলা সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলা হয়েছে মুখ্য সচিবের তরফ থেকে।

    News/Bengal/ইসরোর প্রযুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার ফগ লাইট! ২০২৬ গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রস্তুতি, তৎপরতায় প্রশাসন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes