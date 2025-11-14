Modi targets WB election victory: বিহার হয়েই গঙ্গাজি পৌঁছান বাংলায়, ওখানেও জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব, হুংকার মোদীর

Edit Profile
    Modi targets WB election victory: বিহার হয়েই গঙ্গাজি পৌঁছান বাংলায়, ওখানেও জঙ্গলরাজ উপড়ে ফেলব, হুংকার মোদীর

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘গঙ্গাজি বিহার থেকে বয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়। বিহার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। বাংলার ভাইবোনদের আশ্বস্ত করছি যে আপনাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জঙ্গলরাজকে উপড়ে ফেলবে।’

    Published on: Nov 14, 2025 8:02 PM IST
    By Ayan Das
    পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল বিহারই। এমনই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের বিপুল জয়ের পরে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গঙ্গাজি বিহার থেকে বয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়। বিহার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। বাংলার ভাইবোনদের আশ্বস্ত করছি যে আপনাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জঙ্গলরাজকে উপড়ে ফেলবে।’

    বিহারের পরে মোদীর টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বিহারের পরে মোদীর টার্গেট পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    আর সেই বার্তার পরে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মোদীর মুখে ‘জঙ্গলরাজ’ শব্দটা অনেকবারই শোনা যাবে। এমনিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা তলানিতে ঠেকেছে বলে অভিযোগ করে বিজেপি। সেইসঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি, বেকারত্বের মতো ইস্যুও আছে বিজেপির হাতে। তাছাড়াও মেরুকরণ, অনুপ্রবেশ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) মতো বিষয়গুলি নিয়েও বিজেপি সুর চড়াবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

    সেইসবের মধ্যেই বিহার নির্বাচনের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেই মোদীর থেকে আরও কড়া সুরে হুংকার দিচ্ছিলেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং হুঙ্কার দিলেন, বিজেপির পরবর্তী লক্ষ্য বাংলা। আজ তিনি বলেন, 'বিহার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে অরাজকতার সরকার গঠন করা হবে না। বিহারের যুবকরা বুদ্ধিমান। এটি উন্নয়নের জয়। আমরা বিহারs জিতেছি। এখন বাংলার পালা।' গিরিরাজ বিহার নির্বাচনে বিজেপির দুর্দান্ত ফলাফল নিয়ে আরও বলেন, 'মানুষ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন বেছে নিয়েছিল। আজকের তরুণরা আগের সেই দিনগুলি না দেখলেও, তাদের বাবা-দাদুরা তা দেখেছেন। তেজস্বী যাদব যখন অল্প সময়ের জন্য সরকারে ছিলেন, তখনও মানুষ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে পেয়েছিল।'

    তারইমধ্যে বিহারে জয়ের পরে মোদী আরও বলেন, পুরনো MY (মুসলিম এবং যাদব) ফর্মুলা ধ্বংস করে দিল বিহার। বরং নয়া MY ফর্মুলার জন্ম দিল বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, ‘কয়েকটি দল তুষ্টিকরণ দল MY (মাই) ফর্মুলা বানিয়েছিল। আজকের এই জয়ের মাধ্যমে বিহার নয়া একটি ইতিবাচক মাই ফর্মুলা দিয়েছে - মহিলা এবং ইউথ। সাম্প্রদায়িক মাই ফর্মুলাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে বিহার।’

    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে তুষ্টিকরণের কোনও জায়গা নেই। তুষ্টিকরণের জায়গা নিয়েছে সন্তুষ্টিকরণ। ভারতের মানুষ এখন শুধু দ্রুত বিকাশ চান। আর উন্নত ভারত চান। পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তে বিকাশবাদের রাজনীতির প্রতি জনাদেশ। এটাই বিহারে বিনিয়োগের সেরা সময়। আমরা সমৃদ্ধশালী এবং উন্নত বিহার তৈরি করব।

