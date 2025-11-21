Edit Profile
    Governor Bose on SC Observation: 'রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না', সুপ্রিম বক্তব্যের পর কী বললন বোস?

    রাজ্যপাল বলেন, 'সংবিধান একজন নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী ও নিযুক্ত রাজ্যপালকে বেঁধে-বেঁধে রাখতে একটি লক্ষণরেখা তৈরি করে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই লক্ষণরেখাকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।'

    Published on: Nov 21, 2025 8:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলা সহ বহু রাজ্যে রাজ্যপাল দিনের পর দিন বেশ কিছু বিল সই না করে 'আটকে রাখেন' বলে অভিযোগ। এই আবহে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়, রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালের বিল 'আটকে রাখা' নিয়ে। সেই মামলাতেই শীর্ষ আদালত বলেছে, 'অনির্দিষ্ট কাল বিল আটকে রাখা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না।' এই পর্যবেক্ষণের পরে কী বললেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস? প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন, 'সংবিধান একজন নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী ও নিযুক্ত রাজ্যপালকে বেঁধে-বেঁধে রাখতে একটি লক্ষণরেখা তৈরি করে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই লক্ষণরেখাকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।'

    'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে কী বললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস? (ANI Video Grab)
    'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ নিয়ে কী বললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস? (ANI Video Grab)

    রাজ্যপাল বলেন, 'রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে। রাজ্যপাল কোনও রাবার স্টাম্প নয়। মনে রাখতে হবে, ভালো বন্ধু হলে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। কিন্তু, সাংবিধানিক লক্ষণরেখা অতিক্রম করা যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তিনটি থেকে চারটি বিল নিয়ে জটিলতা রয়েছে। যে বিলগুলো নিয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজভবনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিছু বিষয়ের রাজ্য সরকারের থেকে ক্লারিফিকেশন প্রয়োজন। সেই ক্লারিফিকেশন পাওয়া গেলে রাজভবন তার পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনও বিল অহেতুক পড়ে নেই রাজভবনে। এর বাইরের কয়েকটি বিল বহু আগেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক জটিলতা রয়েছে। তাই, ভালো বন্ধু হলে ভালো প্রতিবেশী হওয়া যায়। কিন্তু এখানে সাংবিধানিক লক্ষণরেখা আছে। যা রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী মেনে চলতে বাধ্য।'

    উল্লেখ্য, 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, বিলের স্বাক্ষর করার সময় নির্ধারণকারী সুপ্রিম কোর্ট নয়। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, তবে, রাজ্য আইনসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল রাজভবনে আসার পর জটিলতা দেখা দিলে রাজ্যপালের কাছে তিনটি সাংবিধানিক পথ খোলা রয়েছে - বিলটিতে সই করা, বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো, বিলে সম্মতি না-দিয়ে পুনরায় বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠানো।

