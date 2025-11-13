Edit Profile
    জলপাইগুড়িতে শিক্ষিকাকে ‘কান ধরে ওঠবস’ তোলপাড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মঘটের ডাক

    জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকারা এই ঘটনার পর থেকেই বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, স্কুলে হাজির থাকলেও তাঁরা ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

    Published on: Nov 13, 2025 8:24 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবসের সেই ভিডিয়ো ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ঘটনায় প্রতিবাদে আগামীকাল, শুক্রবার জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ‘শিক্ষা বাঁচাও মঞ্চ’। বুধবার সংগঠনের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার শহরের কদমতলায় বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক মৌসুমী বসু জানান, একজন প্রধান শিক্ষিকাকে প্রকাশ্যে অপমান করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে নীরব থাকা যায় না।

    জলপাইগুড়িতে শিক্ষিকাকে ‘কান ধরে ওঠবস’ তোলপাড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মঘটের ডাক
    জলপাইগুড়িতে শিক্ষিকাকে 'কান ধরে ওঠবস' তোলপাড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মঘটের ডাক

    আরও পড়ুন: আপনার মোবাইলের রিংটোন ভালো নয় স্যার, মন্তব্য শুনেই ছাত্রকে কিল-চড়-ঘুসি!

    এদিকে, জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকারা এই ঘটনার পর থেকেই বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, স্কুলে হাজির থাকলেও তাঁরা ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। সংবাদমাধ্যমের সামনে সহ শিক্ষিকা মধুপর্ণা রায় বলেন, ঘটনার দিন স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক ছিল। সভাপতি এসেছিলেন, কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটল অথচ কিছুই জানতে পারলেন না এটাই অবাক লাগে। সহ শিক্ষিকা রিতালি ঘোষের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকা নিজের মতো করে স্কুল চালান, সহ শিক্ষিকাদের কোনো মতামতই গুরুত্ব পান না। অন্য এক শিক্ষিকা দেবারতি বসুর বক্তব্য, স্কুলে ১২৫ জন পড়ুয়াকে ভর্তি নিয়ে পরিচালন কমিটির সভাপতির সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার মতবিরোধ হয়। সেটি নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলেও ঘটনার কথা তাঁদের জানানো হয়নি।

    প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস অবশ্য পাল্টা বলেন, সহ শিক্ষিকাদের একাংশ পরিচালন সমিতির সভাপতির কথায় কাজ করেন। তাই তাঁদের কিছু বলেও লাভ হতো না। তাঁর দাবি, ভিডিয়োটি সত্যি হলেও ঘটনাটির রাজনৈতিক ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য একেবারেই আলাদা। তিনি দাবি করেছেন, ভিডিয়ো কৃত্রিমভাবে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো হয়েছে।

    উল্লেখ্য, দু’দিন আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি, যাঁকে সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন। (যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা)। তা সত্ত্বেও ভিডিয়ো প্রকাশের পর থেকেই স্কুলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, আর সহ শিক্ষিকাদের বড় অংশের প্রশ্ন, স্কুলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বাইরে এল কীভাবে, এবং তা-ও আবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতার হাতে?

    এই ঘটনার পর থেকেই প্রশাসনিক ও শিক্ষা মহল দু’দিকেই আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষা বাঁচাও মঞ্চ বলছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অপমান অগ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অমিত সাহা জানিয়েছেন, শিক্ষাকে রাজনীতির হাতিয়ার হতে দেওয়া যাবে না। ১৪ তারিখ সব স্কুলেই নিয়মিত পঠনপাঠন চলবে।

