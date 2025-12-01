Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাংলার কোন জেলায় কত SIR ফর্ম এখনও আসেনি? কতজন উধাও? সামনে তথ্য!

    নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, যেহেতু এখনও একাধিক জেলায় আন কালেক্টেড ফর্মের সংখ্যাটা আপলোড করা হচ্ছে না, তাই স্বাভাবিকভাবেই আসল সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে না।

    Published on: Dec 01, 2025 4:26 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর সেই হিসেবে সোমবার সকাল পর্যন্ত আন-কালেক্টেড ফর্মের সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৩৪৬। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই আন-কালেক্টেবল বলতে ঠিক কাদের কথা বলা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছিল, যারা মৃত, পাওয়া যায়নি বা অনুপস্থিত, পার্মানেন্টলি শিফটেড অর্থাৎ যাঁরা স্থায়ীভাবে সরে গিয়েছে, আগেই এনরোল করা ছিল বা নাম ছিল এবং অন্যান্যদের মিলিয়ে হল আন-কালেক্টেবল।

    বাংলায় মৃত-ডুপ্লিকেট ভোটার কত? (HT_PRINT)
    বাংলায় মৃত-ডুপ্লিকেট ভোটার কত? (HT_PRINT)

    দ্য ওয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, জেলা ভিত্তিক আন-কালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৩৪৬। সবচেয়ে বেশি আনকালেক্টেবল ফর্মের নিরিখে শীর্ষে উত্তর ২৪ পরগনা। সংখ্যাটা ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৩৬ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এবং তৃতীয় হাওড়া।

    আন-কালেক্টেবলের তালিকা

    ১. ২১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৬৯ জন মৃত ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত ভোটার রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়। এখানে ডেড বা মৃত ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৩৭ জন। এরপরেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

    ২. পাওয়া যায়নি বা অনুপস্থিত ভোটার রয়েছেন ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ১৩৪ জন।

    ৩. স্থায়ীভাবে সরে গেছে ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৪ জন।

    ৪. ডুপ্লিকেট বা আগেই এনরোল ভোটার ছিল ৯৪ হাজার ৭০৩ জন।

    ৫. অন্যান্য কারণ সংক্রান্ত ভোটার আছে ১৯ হাজার ৮৬ জন।

    কোন জেলায় আন-কালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা কত?

    কোচবিহার- ৯৪ হাজার ৭০৩ জন

    জলপাইগুড়ি - ৭৮ হাজার ৮৬২ জন

    দার্জিলিং- ৯৭ হাজার ৯১৯ জন

    উত্তর দিনাজপুর- ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ জন

    দক্ষিণ দিনাজপুর- ৬৬ হাজার ৮১২ জন

    মালদহ- ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫১৩ জন

    মুর্শিদাবাদ- ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৪০ জন

    নদিয়া- ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৮৮ জন

    উত্তর ২৪ পরগনা- ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৩৬ জন

    দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৮৮ জন

    দক্ষিণ কলকাতা- ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২০২ জন

    উত্তর কলকাতা- ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৩২ জন

    হাওড়া- ৩ লক্ষ ৯ হাজার ২৭১ জন

    হুগলি-২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৮ জন

    পূর্ব মেদিনীপুর- ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৯৪ জন

    পশ্চিম মেদিনীপুর- ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৮৩ জন

    পুরুলিয়া- ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫০৯ জন

    বাঁকুড়া- ১ লক্ষ ৫ হাজার ১২৮ জন

    পূর্ব বর্ধমান- ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৬০ জন

    বীরভূম- ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭৫ জন

    আলিপুরদুয়ার- ৯৩ হাজার ৮২৫ জন

    কালিম্পং- ১৩ হাজার ৭২ জন

    ঝাড়গ্রাম- ৪৯ হাজার ২৯১ জন

    পশ্চিম বর্ধমান- ২ লক্ষ ৩২ হাজার ২২৮ জন

    নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, যেহেতু এখনও একাধিক জেলায় আন কালেক্টেড ফর্মের সংখ্যাটা আপলোড করা হচ্ছে না, তাই স্বাভাবিকভাবেই আসল সংখ্যাটা পাওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে বেশ কয়েকজন বিএলও-র কাজের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দিল্লির নিয়োগ করা স্পেশ্যাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত। কমিশন খবর পেয়েছে, অনেক জায়গায় তিনবার করে ভিজিট করার পরেও চূড়ান্ত তালিকা আপলোড করতে দেরি করছেন বেশ কিছু বিএলও। এমনও খবর পাওয়া গিয়েছে যে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারাই নাকি বিএলও-দের বলছেন এখন কিছু আপলোড করার দরকার নেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন বলা হবে তখন করলেও হবে। যা নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করেন স্পেশ্যাল অবজার্ভার। ঘুরিয়ে জানতেও চেয়েছিলেন, ঠিক কার নির্দেশের অপেক্ষা করছেন বিএলও-রা। কমিশনের বক্তব্য, এই আপলোডের প্রসেস যত তাড়াতাড়ি মিটবে, তত স্পষ্ট হবে বাংলার মৃত ভোটারের আসল সংখ্যাটা।

    News/Bengal/বাংলার কোন জেলায় কত SIR ফর্ম এখনও আসেনি? কতজন উধাও? সামনে তথ্য!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes