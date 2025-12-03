Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Howrah to Sheoraphuli metro: হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো যাবে? মুখ খুললেন রেলমন্ত্রী, আর কী বললেন?

    হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো নিয়ে মুখ খুললেন রেলমন্ত্রী। তারইমধ্যে রাজ্যের একাধিক থমকে থাকা মেট্রো প্রকল্প নিয়েও কড়া জবাব দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। অরেঞ্জ লাইন (নিউ গড়িয়া থেকে দমদম এয়ারপোর্ট) এবং ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে বারাসত) নিয়েও মুখ খোলেন।

    Published on: Dec 03, 2025 4:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রোর কী অবস্থা? তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে মুখ খুলল রেল মন্ত্রক। 'হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো চালুর ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট বা প্রজেক্ট প্ল্যানের বিষয়ে' জানাতে বলেন কল্যাণ। সেটার জবাবে সরাসরি কিছু জানায়নি রেল মন্ত্রক। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, 'ইতিমধ্যে হাওড়ার সঙ্গে শেওড়াফুলি সংযুক্ত আছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্কে হাওড়া-ব্যান্ডেল জংশন মেন লাইনের স্টেশন হল শেওড়াফুলি। তাতে পাঁচটি লাইন আছে।'

    হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো নিয়ে মুখ খুললেন রেলমন্ত্রী।
    হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো নিয়ে মুখ খুললেন রেলমন্ত্রী।

    চিংড়িঘাটা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ রেলমন্ত্রীর

    তারইমধ্যে রাজ্যের একাধিক থমকে থাকা মেট্রো প্রকল্প নিয়েও কড়া জবাব দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। ইতিমধ্যে অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া থেকে দমদম এয়ারপোর্ট) নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু আছে। বেলেঘাটা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২২.২ কিমি অংশে পরিষেবা শুরু করার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু চিংড়িঘাটায় ছোট্ট কাজের জন্য ১০ মাস ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন রেলমন্ত্রী।

    ‘জমিজটের জন্য ফেঁসে নোয়াপাড়া-বারাসত মেট্রোও’

    একইরকমভাবে জমিজট এবং জবরদখলের কারণে কলকাতা মেট্রোর ইয়েলো লাইনের সম্প্রসারণের কাজেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, নোয়াপাড়া থেকে বারাসত পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১৮ কিমি মেট্রো লাইনে ৬.৭৭ কিমি অংশে (নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট) পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে মাইকেলনগর পর্যন্ত কাজ চলছে। কিন্তু জমি জটের কারণে নিউ ব্যারাকপুর থেকে বারাসত পর্যন্ত ৭.৫ কিমি পর্যন্ত কাজ থমকে আছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা মিলছে না বলেও অভিযোগ করেছেন রেলমন্ত্রী।

    এমনিতে দিনকয়েক আগে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ব্লু লাইনে যাত্রী সুরক্ষা এবং পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সত্তরের দশকে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে এই মেট্রো চালু হয়েছিল, সময়োপযোগী সমস্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অটোমেশন এর মধ্যেই ব্লু লাইন সহ অন্যান্য করিডরে ক্রমাগত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ একটি নতুন ‘বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালু করতে চলেছে, যা পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং যাত্রী নিরাপত্তাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে। এই নতুন ‘বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ ব্লু লাইনের প্রতিটি স্টেশনে কার্যকর করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

    News/Bengal/Howrah To Sheoraphuli Metro: হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত মেট্রো যাবে? মুখ খুললেন রেলমন্ত্রী, আর কী বললেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes