Local Trains Cancelled in Howrah: ২ দিনে ২৯ লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়ায়! তারকেশ্বর লাইনে সবথেকে বেশি, রইল তালিকা

Local Trains Cancelled in Howrah: ২ দিনে ২৯ লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়ায়! তারকেশ্বর লাইনে সবথেকে বেশি, রইল তালিকা
শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে হাওড়া ডিভিশনে ২৯টি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হল। শনিবার বাতিল থাকছে চারটি লোকাল ট্রেন। আর রবিবার বাকি ২৫টি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে পূর্ব রেল। বৃহস্পতিবার পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার এবং রবিবার হাওড়া ডিভিশনের শেওড়াফুলি সেকশনের শেওড়াফুলি-দিয়ারা স্টেশনের মধ্যে ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। আর সেটার জন্য ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক করতে হবে রেলকে। সেজন্য শনিবার এবং রবিবার মোট ২৯টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে হাওড়া ডিভিশনের শেওড়াফুলি সেকশনে। কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে, পুরো তালিকা দেখে নিন।
শনিবার কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হয়েছে?
১) ৩৭৩৫২ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল
২) ৩৭৩৫৫ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল
৩) ৩৭৩৪৯ হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল
৪) ৩৭৩৫১ হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল
রবিবার হাওড়া-তারকেশ্বর-হাওড়া শাখায় কোন কোন ট্রেন বাতিল?