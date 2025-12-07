Humayan Kabir's Quran Recite: ‘লাখ কণ্ঠে’ কোরান পাঠ হবে! ‘৫ লাখ কণ্ঠে’ গীতাপাঠের পরেই ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের

Humayan Kabir's Quran Recite: ‘লাখ কণ্ঠে’ কোরান পাঠ হবে! ‘৫ লাখ কণ্ঠে’ গীতাপাঠের পরেই ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের
শনিবার বাবরি মসজিদ, রবিবার গীতাপাঠ -এবার কোরান পাঠ আয়োজনের ঘোষণা করলেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের বিধায়ক বলেছেন, ‘বিজেপির আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে না। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্বের তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের কর্মসূচি নিয়ে ক্ষমতা. এসেছে। ১৯টি রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতাপাঠ করছে। আমি আগামিদিনে মুসলমানদের বিধানসভায় বেশি-বেশি করে সিট জেতার জন্য কোরান পাঠেরও আয়োজন করব।’
আর হুমায়ুন এমন একটা দিনে সেই মন্তব্য করেছেন, যেদিন কলকাতায় ‘পাঁচ লাখ কণ্ঠে’ গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের আয়োজিত সেই গীতাপাঠের দিনেই ‘লাখ কণ্ঠে কোরান পাঠের’ আয়োজন করার ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। যিনি শনিবারই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
এমনিতে হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে জনজোয়ার নেমেছে। তার জেরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে, যে পরিমাণ বিরিয়ানির আয়োজন করা হয়েছে, তা কম পড়ে যাবে বলেও মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে যে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে। আর যে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সদ্য ছেঁটে ফেলা ভরতপুরের বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তরফে বাবরি মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তিনি মাথা নোয়াবেন। প্রয়োজনে শহিদ হয়ে যাবেন। কিন্তু বাবরি মসজিদ তৈরি করেই ছাড়বেন বলে দাবি করলেন হুমায়ুন।
হুমায়ুনকে নিশানা করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বাংলায় কোনও ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগণ তাঁদের জায়গায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা কিংবা তাঁদের ধর্মের আরাধনার জায়গা করতেই পারেন। তার জন্য তাঁকে বহিষ্কার বা তাঁর প্রতি কোনও শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা এগুলো হতে পারে না। এগুলো কখনও তৃণমূল কংগ্রেস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি কোনও ব্যক্তি অন্য রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে ধর্মের মোড়কে রাজনৈতিক অঙ্কে সেই ধর্মকেন্দ্রিক কোনও ইভেন্টকে দিয়ে ভোটের রাজনীতির বিষাক্ত মেরুকরণের মায়াজাল তৈরি করতে চান এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেন। তিনি যদি দলবিরোধী কাজ করেন কিংবা সাংগঠনিকভাবে দলকে বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে বিষয়টা আর ধর্মের বলে থাকে না।'
