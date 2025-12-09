Edit Profile
    Humayun Kabir Speech Latest Update: মুসলিমদের কি টাকা নেই? বাবরি মসজিদের 'অনুদান' নিয়ে হুমায়ুন, বললেন 'সিনেমা দেখাব'

    ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে টাকা গোনার কাজ চলছে। লাইভ করা হচ্ছে। আর সেই দৃশ্য দেখে একটি মহলের তরফে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য এত টাকা এল কোথা থেকে? বিদেশ থেকেও কি টাকা আসছে? সেইসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পালটা মুখ খুললেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

    Published on: Dec 09, 2025 11:57 PM IST
    By Ayan Das
    ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে টাকা গোনার কাজ চলছে। লাইভ করা হচ্ছে। আর সেই দৃশ্য দেখে একটি মহলের তরফে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য এত টাকা এল কোথা থেকে? বিদেশ থেকেও কি টাকা আসছে? সেইসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পালটা মুখ খুললেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সংবামাধ্যম দ্য ওয়্যালের সাক্ষাৎকারে তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, '(ভারতের) মুসলিমদের কি টাকা নেই?' সেইসঙ্গে তিনি জানান, নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপিকে যেমন সমর্থন করার মানুষ আছেন ভারতে, তেমনই মুসলিমদের সম্মানরক্ষার মতো মানুষও আছেন। মুসলিমদের অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

    হুমায়ুন কবীর। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    হুমায়ুন কবীর। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    তাঁর সমর্থন ছাড়া কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন না, দাবি হুমায়ুনের

    সেইসঙ্গে হুমায়ুন দাবি করেছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ‘কিংমেকার’ হতে চলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অর্থাৎ ২৯৪টি আসনের মধ্যে এককভাবে ১৪৭টি পাবে না কোনও দল। তাঁর হাতেই থাকবে পশ্চিমবঙ্গের কুর্সির চাবিকাঠি। যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিন না কেন, তাঁকে হুমায়ুনের দলের বিধায়কদের সমর্থন চাইতে হবে বলে দাবি করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক।

    হুমায়ুনের নয়া দল

    ওই সংবাদমাধ্যম হুমায়ুন হুংকার দিয়েছেন যে আগামী ২২ ডিসেম্বর সিনেমা দেখাবেন। যেদিন তিনি নিজের নয়া দলের ঘোষণা করবেন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সদ্য বহিষ্কৃত ভরতপুরের বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর দলের নাম হবে 'ন্যাশনাল কনজারভেটিভ পার্টি'।

    তারইমধ্যে হুমায়ুন ঘোষণা করেছেন যে লাখ কণ্ঠে কোরান পাঠ করবেন। তাঁর কথায়, ‘বিজেপির আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে না। বিজেপি বরাবরই হিন্দুত্বের তাস খেলে। ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাম মন্দিরের কর্মসূচি নিয়ে ক্ষমতা. এসেছে। ১৯টি রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতাপাঠ করছে। আমি আগামিদিনে মুসলমানদের বিধানসভায় বেশি-বেশি করে সিট জেতার জন্য কোরান পাঠেরও আয়োজন করব।’

    News/Bengal/Humayun Kabir Speech Latest Update: মুসলিমদের কি টাকা নেই? বাবরি মসজিদের 'অনুদান' নিয়ে হুমায়ুন, বললেন 'সিনেমা দেখাব'
