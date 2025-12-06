Edit Profile
    Humayun Kabir's Babri Masjid: 'বাবরি মসজিদ বানালে হুমায়ুনকে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেব, যতসব ড্রামা'

    বিজেপি নেতা বলেন, 'যদি কবির এখানে বাবরি মসজিদ তৈরির চেষ্টা করেন, আমি তাঁকে বাবরের (মুঘল সম্রাট) কাছে পাঠাব। কোনও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হবে না। এটা সব নাটক।'

    Published on: Dec 06, 2025 11:20 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাবরি মসজিদ ইস্যুতে এবার হুমায়ুন কবিরের উদ্দেশে বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'বাবরি মসজিদ বানালে হুমায়ুনকে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেব।' এরই সঙ্গে এই মসজিদ তৈরির অনুষ্ঠানকে 'নাটক' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। অর্জুন সিং বলেন, 'যদি কবির এখানে বাবরি মসজিদ তৈরির চেষ্টা করেন, আমি তাঁকে বাবরের (মুঘল সম্রাট) কাছে পাঠাব। কোনও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হবে না। এটা সব নাটক।'

    হুমায়ুন কবিরের উদ্দেশে বিস্ফোরক মন্তব্য বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের। (HT_PRINT)
    অর্জুন সিং আরও বলেন, 'ভারতবর্ষকে হিন্দুদের দেশ বানানো হবে। এখানে মসজিদ বানাতে পারে। কিন্তু বাবরি নাম দিয়ে বানালে সংবিধানকে অবজ্ঞা করা হবে।' এদিকে এই বাবরি মসজিদ ঘিরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৩ লাখ মানুষ আসবেন বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন কবির। শুধু রাজ্যের নয়, দেশের বহু জায়গা থেকে অনেকেই এসেছেন বেলডাঙায়। প্রায় ৩০ লাখ টাকা খরচ করে ৬০ হাজার খাবারের প্যাকেটের আয়োজন করা হয়েছে। প্যাকেটে থাকার কথা বিরিয়ানি। প্রায় ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবক আছে বেলডাঙায়।

    এদিকে হুমায়ুনের এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হওয়ার আট মাস আগেই ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের প্রতিবাদে এই মুর্শিদাবাদেই ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। এই প্রেক্ষাপটে প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক। সিআইএসএফের ১৯টি কোম্পানি ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে উপস্থিত রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ব়্যাফের ইউনিট সহ ৩৫০০ জন পুলিশকর্মী রেজিনগর এবং আশেপাশের অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সুরক্ষার জন্য বিএসএফের দুটি কোম্পানি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু বাংলার জনগণকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য ও গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লোক ভবনে একটি 'অ্যাক্সেস পয়েন্ট সেল' স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর নেতৃত্ব দেবেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এসকে পট্টনায়েক। কোনও অশান্তি হলে তার ওপর নজর রাখবে এই সেল।

