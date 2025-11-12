বেতন বাড়াতে হবে, চাই সমান ছুটি! অভিষেক 'কথা না রাখায়' মমতার কাছে ICT শিক্ষকরা

ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) প্রকল্পের ষষ্ঠ এবং সপ্তম ধাপের শিক্ষকেরা সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বেতন ও পরিষেবা সুবিধার ক্ষেত্রে সমতার দাবি করেছেন। শিক্ষকেরা জানান, আইসিটি প্রকল্পের প্রথম থেকে পঞ্চম ধাপের শিক্ষকদের মতো তাঁরাও একই দায়িত্ব পালন করেন। তবুও তাঁরা প্রথম ধাপের শিক্ষকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বেতন পান এবং ক্যাজুয়াল লিভ, বোনাস, মেডিক্যাল লিভ এবং অবসরকালীন সুবিধা র মতো সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে, পূর্ববর্তী ধাপের শিক্ষকদের ইতিমধ্যেই নিয়মিত সরকারি বেতন কাঠামোর অধীনে আনা হয়েছে।
তাঁরা আরও বলেন, এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা এর আগে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছেন। তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।
শিক্ষকেরা অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তিনি যেন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং অবিলম্বে তাঁদের জন্য বেতন সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বেতন কাঠামোর অধীনে সমস্ত পরিষেবা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ নেন।
