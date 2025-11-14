WB-Bangladesh Border Update: বাংলাদেশ বর্ডারে বেড়া দেওয়া নিয়ে টালবাহানা! রাজ্যকে ১৫ দিনের ডেডলাইন হাইকোর্টের

WB-Bangladesh Border Update: বাংলাদেশ বর্ডারে বেড়া দেওয়া নিয়ে টালবাহানা! রাজ্যকে ১৫ দিনের ডেডলাইন হাইকোর্টের
বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের হাতে যে জমি তুলে দেওয়ার কথা আছে, তার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা দাখিলের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১৫ দিনের ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ।
এমনিতে হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অভিযোগ করা হয়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন ছিল, তা এখনও দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অথচ জমির জন্য কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যে টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে ২,২১৬ কিলোমিটার অংশে বেড়া দেওয়া নেই। সেই অংশে বেড়া দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে।
হাসিনা সরকারের পতনের পরে বেড়া দেওয়ার উপরে জোর
এমনিতে ২০২৪ সালের অগস্টে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজে আরও গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ভারত যখন সীমান্তে বেড়া দিতে যাচ্ছিল, তখন বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা পাকাচ্ছিল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। পালটা দেয় ভারতও। পরবর্তীতে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
বিজিবিকে কড়া বার্তা দেয় বিএসএফ
তারইমধ্যে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী স্পষ্টভাবে জানান, সীমান্ত যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং কোনওরকম অনুপ্রবেশের ঘটনা না ঘটে, তা যেন বিজিবি নিশ্চিত করে। বাংলাদেশি অপরাধীরা ভারতীয় লোকজন এবং বিএসএফের আধিকারিকদের উপরে হামলা না চালায়, তা নিশ্চিত করারও বার্তা দেন বিএসএফের ডিজি।
তিনি আরও জানান, বিএসএফ এবং ভারতের নাগরিকদের উপরে যে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়, সেই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বৈঠকে। ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে এমন অস্ত্র ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করে, যা প্রাণঘাতী নয়। কখনও কখনও রাতের অন্ধকারের সুবিধা নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা।
