    নলহাটিতে রেশন বণ্টনে বালি, বাটখারা কাণ্ড, বায়োমেট্রিকের আড়ালে ওজনে কারচুপি!

    গ্রাহকদের তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজেদের প্রাপ্য রেশন নিতে হয়। কিন্তু তখনই দেখা যাচ্ছে, ওজনে কম দিচ্ছেন তিনি। উপভোক্তারা জানিয়েছেন, ডিলারের এই প্রতারণা অনেক দিন ধরে চলছে। বহুবার প্রতিবাদের পরেও ফল হয়নি। তাই এই প্রতিবাদ। 

    Published on: Nov 12, 2025 8:58 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    বীরভূমের নলহাটিতে রেশন বণ্টন ব্যবস্থায় সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর বেনিয়মের অভিযোগ। গ্রাহকদের খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার বদলে ওজন মাপার যন্ত্রে বালি ভর্তি কোয়েটো, বাটখারা আর ইঁট চাপিয়ে বায়োমেট্রিক লিঙ্ক করে নিচ্ছেন রেশন ডিলার। কয়েকদিন ধরে ডিলারের বাড়ি থেকে রেশন নিতে গিয়ে ওজনে কম সামগ্রী পাচ্ছেন গ্রাহকেরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের তরফে। মঙ্গলবার কুশিপুর গ্রামে সেই ‘অভিনব কায়দায়’ বেনিয়ম ধরা পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা।

    ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে নলহাটির বাগানপাড়া, কুশিপুর ও শেরগ্রামের রেশন ডিলার গোলাম রসুল। বাগানপাড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। নিয়ম অনুযায়ী, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রেশন সামগ্রী দিতে হয় তাঁকে। সেই সময় প্রতিটি উপভোক্তার বায়োমেট্রিক ছাপ মিলিয়ে সঠিক গ্রাহককে খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার কথা। অথচ স্থানীয়দের অভিযোগ, গোলাম রসুল গ্রামে এলেও সঙ্গে করে আনেন না চাল, ডাল বা গমের বস্তা। বরং তাঁর ওজন মাপার যন্ত্রে রাখা থাকে বালি ভর্তি কোয়েটো, ইঁট ও বাটখারা। সেই নকল ভার চাপিয়েই গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক লিঙ্ক করে নেন তিনি। এরপর তিনদিন, কখনও সপ্তাহ খানেক পর, গ্রাহকদের তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজেদের প্রাপ্য রেশন নিতে হয়। কিন্তু তখনই দেখা যাচ্ছে, ওজনে কম দিচ্ছেন তিনি। উপভোক্তারা জানিয়েছেন, ডিলারের এই প্রতারণা অনেক দিন ধরে চলছে। বহুবার প্রতিবাদের পরেও ফল হয়নি। তাই এই প্রতিবাদ।

    অভিযোগের জবাবে ডিলার গোলাম রসুল জানিয়েছেন, তাঁর কোনও দুর্নীতির উদ্দেশ্য নেই। তিনি বলেন, রাস্তা খারাপ, বৃষ্টি হলে খাদ্যসামগ্রী ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। গাড়িও পাওয়া যায়নি। তাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে আগে বায়োমেট্রিক লিঙ্ক করে নেন, পরে বাড়ি থেকে রেশন বিলি করেন। তাঁর বাড়ি কাছেই, উপভোক্তাদের তেমন অসুবিধা হয় না। তবে ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ তিনি সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

    কিন্তু, স্থানীয়দের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের দাবি, বাগানপাড়া থেকে কুশিপুর বা শেরগ্রামের দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও বেশি। দিনমজুর পরিবারগুলিকে কাজ ফেলে সেই দূরত্ব পেরিয়ে রেশন নিতে যেতে হয়। এতে সময় যেমন নষ্ট হয়, তেমনই কম ওজনের সামগ্রী পেয়ে তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, মৌখিকভাবে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিডিও সৌরভ মেহেতা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাননি। তবে যদি অভিযোগ জমা পড়ে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

