    বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক হরমনকে ডি.লিট দেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অনুমতি রাজভবনের

    বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম সমিতির বৈঠকে প্রস্তাবিত নামগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে।‌

    Published on: Nov 20, 2025 8:56 PM IST
    By Sahara Islam
    ডি.লিট দেওয়া হবে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে এই বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হবে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এমনটাই রাজভবন সূত্রে খবর।

    বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক (PTI)
    বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক (PTI)

    চলতি মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচ তালুবন্দি করেন হরমনপ্রীত কৌর। এর সঙ্গে রচনা হয় নতুন ইতিহাস। প্রথমবারের মতো বিশ্বজয়ের ট্রফি হাতে তোলে ভারতীয় মহিলা দল। বিশ্বজয়ী সেই অধিনায়ককে ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ৩ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ৭ নভেম্বর সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। সেখানে হরমনকে ডি.লিট দেওয়ার প্রস্তাব উঠলেও প্রথমে তা আমল দেওয়া হয়নি। কারণ হাতে কম সময় ছিল। কারণ, ডি.লিট দিতে গেলে বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। যা এই কম সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য। কিন্তু বুধবার রাজভবনে সমাবর্তন নিয়ে ফের আলোচনায় বসেন উপাচার্য। রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠকে উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য রমনপ্রীতকে ডি.লিট দেওয়ার বিষয়টি জানান। ‌আচার্য আনন্দ বোস মৌখিকভাবে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর।

    কেবল হরমনপ্রীত নন, বুধবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমাবর্তনে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে।‌ এছাড়া ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান সমীর ভি কামাল এবং অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চের সিইও শিবকুমার কল্যাণারমনের মধ্যে একজনকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্য-রাজ্যপাল সেই প্রস্তাবেও সায় দিয়েছেন।‌ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম সমিতির বৈঠকে প্রস্তাবিত নামগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হবে।‌ এরপর অতিথিদের সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো শুরু হবে। বলে রাখা ভালো, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। তবে পূর্ণ সময়ের ভিসি না থাকায় ২০২৩ ও ২০২৪ এ পূর্ণাঙ্গ সমবর্তন হয়নি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আচার্য-রাজ্যপাল সমাবর্তনের অনুমতিই দেননি ওই দুই বছর। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথা মেনে ডিগ্রি প্রদানের জন্য সংক্ষিপ্ত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

    ভারত অধিনায়ক বিশ্বকাপের আট ইনিংসে ৩২.৫০ গড়ে ২৬০ রান করেছেন। যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৯। দু’টি অর্ধশতক রয়েছে তাঁর নামে। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ৮৮ বলে ৮৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

