    স্ত্রী'র মৃত্যুর ৭ মাসের মাথায় ফের বিয়ে জন বার্লার, শিক্ষিকা পাত্রী আসলে কে?

    পাত্রীর আসনে রয়েছেন দলগাঁও চাবাগানের দলমণি ডিভিশনের মঞ্জু তিরকে ডিমডিমার সেন্ট মারিয়া গরেতি ডিমডিমা গার্লস হাই স্কুলের এক শিক্ষিকা। পরিবারের সম্মতিতেই এই বিয়ে হয়েছে বলে জানান জন বার্লা। তাঁর কথায়, তিনি এবং তাঁর পরিবার নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন।

    Published on: Nov 14, 2025 9:29 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    প্রায় সাত মাসের নিঃসঙ্গতার পর ফের সংসার বাঁধলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লা। গত ২৩ এপ্রিল প্রথম স্ত্রী মহিমা বার্লার মৃত্যুতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল পরিবার। দীর্ঘদিনের শূন্যতা কাটাতে এবং বাড়ির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সামলাতে সমস্যার মধ্যেই অবশেষে নতুন জীবনের পথে হাঁটলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ১১ নভেম্বর আইনি বিয়ে সম্পন্ন করেছেন জন বার্লা। এখন অপেক্ষা সামাজিক অনুষ্ঠানের।

    প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা।
    প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা।

    পাত্রীর আসনে রয়েছেন দলগাঁও চাবাগানের দলমণি ডিভিশনের মঞ্জু তিরকে ডিমডিমার সেন্ট মারিয়া গরেতি ডিমডিমা গার্লস হাই স্কুলের এক শিক্ষিকা। পরিবারের সম্মতিতেই এই বিয়ে হয়েছে বলে জানান জন বার্লা। তাঁর কথায়, তিনি এবং তাঁর পরিবার নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াসহ সব কাজে অসুবিধে হচ্ছিল। দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁরা বিয়ে করেছেন। ১১ নভেম্বর রেজিস্ট্রি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সামাজিক বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।ডুয়ার্সের রাজনৈতিক মহলেও পৌঁছে গেছে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের খবর। তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নতুন জীবনের জন্য অভিনন্দন। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এ নিয়ে বেশি মন্তব্য ঠিক নয়। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগগা বলেন, তিনি শুনেছেন, তবে তেমন জানেন না। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তাঁদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

    ডুয়ার্সের রাজনীতিতে জন বার্লা বরাবরই পরিচিত মুখ। ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হন এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্বও পান। তবে ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী না করায় ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হয় দলের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সম্প্রতি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। রাজনৈতিক পথচলায় বদল এলেও, ব্যক্তিগত জীবনে নতুন সূচনা করলেন জন বার্লা শিক্ষিকা মঞ্জু তিরকের সঙ্গে।

