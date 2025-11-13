রাজবংশী ও কামতাপুরীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে TMC সরকার, বার্তা KLO প্রধান জীবনের

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর প্রধান জীবন সিংহ ফের নিজের গোপন আস্তানা থেকে বার্তা দিলেন। বহুবারই তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়েছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ভোটের ঠিক আগে জীবন সিংহ নতুন এক ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছে, যেখানে সে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের পক্ষে সরব হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে এক সোনার ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল কেএলও প্রধান। (ভিডিওটির সত্যতা হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা যাচাই করেনি।)
ভিডিয়োটিতে জীবন সিংহকে বলতে শোনা যায়, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার রাজবংশী ও কামতাপুরী জনগণের ওপর লাগাতার অত্যাচার চালাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার। এই অবিচারের অবসান ঘটাতেই হবে। এখানেই থামেনি তাঁর বক্তব্য। তিনি সরাসরি উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবিও জানিয়েছে। পাশাপাশি রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত তৃণমূল সাংসদ ও বিধায়কদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছে, এই সরকারের হয়ে রাজবংশী মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করা বন্ধ করুন। দল ত্যাগ করুন।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের মুখে এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরবঙ্গে যেখানে তৃণমূল এখনও সংগঠন মজবুত করতে ব্যস্ত, সেখানে বিজেপি তুলনায় অনেকটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছে। সেই প্রেক্ষিতে জীবনের এই বার্তা যেন তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিল। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি রাজবংশী আবেগকেই হাতিয়ার করে ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে জীবন সিংহ? নাকি তৃণমূলের রাজবংশী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করাই তার উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে।
