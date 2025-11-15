Kolkata Fire: কলকাতার বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লেলিহান শিখা গ্রাস করল একধিক বহুতলকে

কলকাতার বড়বাজারে ভয়াবহ আগুন লাগল আজ ভোরের দিকে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। এর জেরে একাধিক বিল্ডিংয়ে নাকি আগুন লেগেছে। ঘিঞ্জি এলাকায় এই আগুন লাগায়, তা নিন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। এই পরিস্থিতিতে আশেপাশের দোকানদার যারা রয়েছেন, তাঁরা তাঁদের দোকান থেকে জিনিসপত্র সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ভোর ৫টা নাগাদ বড়বাজারের এজরা স্ট্রিটে একটি ইলেকট্রিক পণ্যের দোকানের দোতলায় প্রথম আগুন লেগেছিল। তখনই দমকলকে খবর দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছেও যায়। এদিকে দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, দমকলে খবর দেওয়া হলেও তারা দেরিতে এসেছে। এদিকে আগুন লাগার ৪ ঘণ্টা পরেও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয় দমকল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আগুন গ্রাস করে নেয় সম্পূর্ণ বিল্ডিংটিকে। এরপর উল্টোদিকের একটি সাদা বিল্ডিংয়ে আগুন ধরে যায়। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ২০টি ইঞ্জিন রয়েছে ঘটনাস্থলে। তবে এখনও আগুন নেভাতে ঘিঞ্জি এলাকায় পৌঁছতে পারছেন না দমকলকর্মীরা।
উল্লেখ্য, এজরা স্ট্রিটে প্রায় ৩০০-৩৫০ দোকান রয়েছে। এই আবহে অনেক দোকানদার আতঙ্কে রয়েছেন। অনেকেই সর্বহারা হয়ে ভেঙে পড়েছেন। আশেপাশের বাসিন্দারাও দমকল কর্মীদের যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করছেন। জানা যাচ্ছে, সেই বিল্ডিংয়ে বৈদ্যুতিন সামগ্রী, দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে বিল্ডিংয়ের মাঝের অংশে পৌছনো যাচ্ছে না। গলির দুই দিক থেকে দমকলের কর্মীরা জল দিচ্ছেন। এছাড়া পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে গিয়ে দমকল আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের পর সিলিন্ডার ফাটার আওয়াজও পাওয়া গিয়েছে। কী ভাবে এই আগুল লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বৈদ্যুতিন সামগ্রী থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। এদিকে যে বিল্ডিংয়ে প্রথম আগুন লাগে, সেখানে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না।