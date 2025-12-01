সোনা জিতলেন কলকাতার মেয়ে অদিতি, প্রো পাওয়ারলিফটিংয়ে করলেন বিশ্বজয়, এবার নজরে কী?

বিশ্ব ক্রীড়া মঞ্চে ভারত এক গর্বের মুহূর্ত উদযাপন করছে। প্রথমবারের মতো বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অদিতি নন্দী মাস্টার্স ১ ওয়ার্ল্ড পাওয়ারলিফ্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে (U52 ক্যাটেগরি) দেশের জন্য সোনা জয় করে ঘরে ফিরলেন।
বিশ্ব ক্রীড়া মঞ্চে ভারত এক গর্বের মুহূর্ত উদযাপন করছে। প্রথমবারের মতো বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অদিতি নন্দী মাস্টার্স ১ ওয়ার্ল্ড পাওয়ারলিফ্টিং চ্যাম্পিয়নশিপে (U52 ক্যাটেগরি) দেশের জন্য সোনা জয় করে ঘরে ফিরলেন। তাঁর এই অসাধারণ অর্জন মাস্টার্স বিভাগে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। অদিতি বলেছেন, 'এই জয় শুধু আমার নয় — এটি ভারতের। আমার প্রতিটি ঘামের ফোঁটা, প্রতিটি ভোর ও গভীর রাত, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ যা আমি অতিক্রম করেছি - তা সবই ছিল এই মুহূর্তটির জন্য। জাতীয় পতাকা যখন উঁচুতে উঠছিল, তখন পোডিয়ামে দাঁড়ানো আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। আমি আশা করি যে আমার এই যাত্রা আরও অনেক নারীকে শক্তি-নির্ভর খেলাধুলায় পা রাখতে এবং তারা সত্যিই কী করতে সক্ষম, তা আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করবে।'
অদিতির কোচ জেসন মার্টিন তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘অদিতি বিশ্বকে দেখিয়েছেন যে সত্যিকারের দৃঢ়তা কেমন হয়। ও দুর্দান্ত প্রস্তুতি নিয়েছিল। ও যে চ্যাম্পিয়নের হৃদয় নিয়ে সবচেয়ে বড় মঞ্চে নেমেছিল, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। এটা সবে শুরু - আরও অনেক আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে আধিপত্য বিস্তার করার তাঁর আছে। ভারতের উচিত তাঁর জন্য অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত হওয়া।’