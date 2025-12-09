Edit Profile
    পিন ঢুকে গিয়েছিল ৪ বছরের খুদের পেটে, অপারেশন ছাড়াই বের করল কলকাতার হাসপাতাল

    জল খাওয়ার সময় কোনওভাবে ওই পিন গিলে ফেলেছিল বারাসতের খুদে। আসলে খেলার সময় পিনটি জলের বোতলের মধ্যে রেখেছিল। আর জল খাওয়ার সময় সেটি তার পেটে চলে যায় । বিষয়টি বুঝতে পেরে পরিবার দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

    Published on: Dec 09, 2025 11:19 PM IST
    By Ayan Das
    জটিল এন্ডোস্কোপিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চার বছরের খুদের পেট থেকে ধারালো ধাতব পিন বের করা হল। মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাস ও মুকুন্দপুর ক্লাস্টারের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিরেক্টর প্রদীপ্ত কুমার শেঠির নেতৃত্বে সেই জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল। হাসপাতাল সূত্রে খবর, জল খাওয়ার সময় কোনওভাবে ওই পিন গিলে ফেলেছিল বারাসতের খুদে। আসলে খেলার সময় পিনটি জলের বোতলের মধ্যে রেখেছিল। আর জল খাওয়ার সময় সেটি তার পেটে চলে যায় । বিষয়টি বুঝতে পেরে পরিবার দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরীক্ষা করে দেওয়া যায়, পিনটি এমনভাবে ছিল যে পেটের দেওয়াল ফুটো করেও দিতে পারে।

    পিন ঢুকে গিয়েছিল ৪ বছরের খুদের পেটে, অপারেশন ছাড়াই বের করল কলকাতার হাসপাতাল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিক্সাবে)
    পিন ঢুকে গিয়েছিল ৪ বছরের খুদের পেটে, অপারেশন ছাড়াই বের করল কলকাতার হাসপাতাল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিক্সাবে)

    ওই বেসরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর বলেছেন, ‘শিশুদের ক্ষেত্রে ধারালো বস্তু গিলে ফেলা একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং দ্রুত চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি । কৃষাণুর ক্ষেত্রে ধাতব পিনটি অন্ত্রের দিকে চলে গেলে রক্তক্ষরণ বা পেট ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল । তাই আমরা দ্রুত জরুরি এন্ডোস্কোপি করার সিদ্ধান্ত নিই এবং কোনও অস্ত্রোপচার ছাড়াই পিনটি নিরাপদে বের করি। আমাদের টিমের সমন্বয় ও অভিজ্ঞতার জন্য এই প্রক্রিয়া সফল হয়েছে এবং শিশুটির সুস্থতা দ্রুত হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে শিশুদের ক্ষেত্রে সময়মত চিকিৎসা এবং অভিভাবকদের সতর্কতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।’

    আর ছেলের পেট থেকে পিন করার পরে খুদের বাবা বলেছেন, ‘ছেলের কষ্ট দেখে আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । যদি পিনের কারণে মারাত্মক ক্ষতি হয় - তাতেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। চিকিৎসকদের কারণে আজ আমাদের ছেলে নিরাপদে এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর কোনও ভাষা নেই।’

