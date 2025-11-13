Edit Profile
    Kolkata Metro At Chingrighata: শুক্র থেকে কাজ শুরুর কথা, বৃহস্পতি রাতেও পুলিশের অনুমতি পেল না মেট্রো

    Kolkata Metro Work At Chingrighata Postponed: চিংড়িঘাটায় ৩৬৬ মিটার অংশে এখনও কাজ আটকে রয়েছে মেট্রোর। কেন? কী জানাল কর্তৃপক্ষ।

    Published on: Nov 13, 2025 9:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর মেট্রোপথ অর্থাৎ অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো চলাচল নিয়ে সকলেরই প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। বর্তমানে এই লাইনে মেট্রো চলাচল করছে বেলেঘাটা পর্যন্ত। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই মেট্রোর সম্প্রসারণের কাজ চিংড়িঘাটা মোড়ে এসে থমকে আছে। প্রায় গোটা প্রকল্পের কাজ শেষ। তবে মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ এখনও বাকি। ফলে লাইনের সম্প্রসারণ আটকে রয়েছে সেখানেই।

    চিংড়িঘাটায় ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ আটকে মেট্রোর
    কেন শুরু হচ্ছে না কাজ?

    রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড-এর আইনজীবী গত সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে জানান, নভেম্বর মাস থেকে এই অসম্পূর্ণ অংশে কাজ শুরু করা হবে। কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পুরসভা, কেএমডিএ, পরিবহণ দফতর এবং মেট্রো কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেও এই বিষয়ে সমাধান সূত্র বেরিয়ে এসেছিল। ঠিক হয়েছিল, আরভিএনএল (রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড) চিংড়িঘাটা মোড়ের কাছে তিনটি অসম্পূর্ণ স্তম্ভের কাজ শেষ করবে। রাজ্য প্রশাসন কাজ চলার সময়ে যানজট নিয়ন্ত্রণ ও বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করবে।

    এখনও শুরু হয়নি কাজ

    ১৪-১৬ নভেম্বর কাজ করার কথা ছিল। তবে এখনও পর্যন্ত সেই কাজ শুরু হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসএস কন্নান স্পষ্ট জানিয়েছেন, কাজ শুরু করার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে এখনও ছাড়পত্র মেলেনি। তাঁর আশা, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।

    দীর্ঘ হচ্ছে অপেক্ষা

    কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে এই ছাড়পত্র না-পাওয়ার কারণেই কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। যার ফলে নিত্য অফিসযাত্রীদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। অরেঞ্জ লাইনের কাজ শেষ হলে দক্ষিণ কলকাতা এবং শহরতলির লক্ষ লক্ষ মানুষ খুব সহজে সেক্টর ফাইভ, নিউটাউন এবং দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারবেন। কিন্তু পুলিশের ছাড়পত্র না মেলায় কাজ শুরু নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জট। আপাতত সেই ছাড়পত্রেরই অপেক্ষা।

