Kolkata metro latest update: মেট্রোর কাজে জট, শেষমুহূর্তে নয়া প্রস্তাব পুলিশের, কবে চিংড়িঘাটার ফাঁড়া কাটবে?

Kolkata metro latest update: মেট্রোর কাজে জট, শেষমুহূর্তে নয়া প্রস্তাব পুলিশের, কবে চিংড়িঘাটার ফাঁড়া কাটবে?
চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ নিয়ে জট তৈরি হল। দীর্ঘদিনের জটের পরে নভেম্বরে দু'দফায় কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর) কাজের কথা ছিল। কিন্তু সেটা নিয়ে কিছুটা জট তৈরি হয়েছে। পুলিশের তরফে কী বলা হয়েছে?
মেট্রোর কাজের জন্য চিংড়িঘাটায় যে ট্র্যাফিক ব্লক হওয়ার কথা আছে, তা নিয়ে জট তৈরি হল। কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর) কাজের জন্য পরপর দুটি সপ্তাহান্তে (১৪ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর এবং ২১ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর) চিংড়িঘাটায় ট্র্যাফিক ব্লক থাকার কথা ছিল। কিন্তু ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্টে নিরাপত্তা এবং দিল্লি বিস্ফোরণের পরে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হওয়ায় দু'দফায় ট্র্যাফিক ব্লকের পরিবর্তে টানা ছ'দিন রাতে চিংড়িঘাটায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে মেট্রোর কাজ করে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ।
দিল্লি বিস্ফোরণ ও ইডেন টেস্ট - কী কারণ দেখাল পুলিশ?
সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে প্রথম দফার ট্র্যাফিক ব্লক শুরু হওয়ার আগে কলকাতা পুলিশের তরফে অরেঞ্জ লাইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডকে (আরভিএনএল) জানানো হয়েছে যে এই সপ্তাহে হয়তো যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। ইডেন টেস্টের জন্য বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দলের সদস্যরাও বাইপাসের ধারে দুটি হোটেলে আছেন। তাঁরা হোটেল থেকে ইডেনে পৌঁছাবেন মা ফ্লাইওভার ধরে। সেইসঙ্গে দিল্লিতে জঙ্গি হামলার পরে শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হয়েছে। বেড়েছে নজরদারি।
৩৬৬ মিটারের ফাঁক জুড়তে হবে চিংড়িঘাটায়
সেই পরিস্থিতিতে দু'দফায় চিংড়িঘাটায় ট্র্যাফিক ব্লকের পরিবর্তে একটানা ছ'দিন রাতে চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে আরভিএনএলকে কাজ চালানোর প্রস্তাব দিয়েছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ। যদিও শেষপর্যন্ত আরভিএনএল সেই প্রস্তাবে রাজি হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এতদিন ঠিক ছিল, চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে শেষ ৩৬৬ মিটারের যে ফাঁক রয়েছে, তার কাজ করা হবে নভেম্বর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের শেষে। ওই অংশ না জুড়লে বেলেঘাটা পেরিয়ে সল্টলেকের রাস্তা ধরতে পারবে না অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো। যা আপাতত নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত চলছে।
উল্লেখ্য, গত মাসেই কলকাতা মেট্রোর তরফে আশাপ্রকাশ করা হয় যে চিংড়িঘাটায় যে কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল, তা নভেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করা হবে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর ডিসেম্বর থেকেই নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট (কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন) অংশে মেট্রোর বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।
