Kolkata Metro Blue Line Latest Update: মেট্রো ব্লু লাইনও হচ্ছে আধুনিক! মোড় ঘোরানো BMS চালু হবে সব স্টেশনে, কী লাভ হবে?
ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক কলকাতা মেট্রো রেল তাদের ঐতিহ্যবাহী ব্লু লাইনে যাত্রী সুরক্ষা এবং পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সত্তরের দশকে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে এই মেট্রো চালু হয়েছিল, সময়োপযোগী সমস্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অটোমেশন এর মধ্যেই ব্লু লাইন সহ অন্যান্য করিডরে ক্রমাগত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ একটি নতুন ‘বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালু করতে চলেছে, যা পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং যাত্রী নিরাপত্তাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে।
কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
এই নতুন ‘বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ ব্লু লাইনের প্রতিটি স্টেশনে কার্যকর করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। এর মধ্যে থাকবে প্ল্যাটফর্মের এসি, টানেল ভেন্টিলেশন, লিফট, এসকেলেটর এবং সাম্প পাম্প ইত্যাদি। এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে, মেট্রো রেল ভবনের কেন্দ্রীয়ভূত স্থান থেকে সমস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং তাপমাত্রা দূর থেকে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
ক্লাস্টার ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ
পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতি পাঁচটি স্টেশনকে একত্রিত করে একটি করে 'ক্লাস্টার' তৈরি করা হবে। এই ক্লাস্টারের অন্তর্গত সমস্ত স্টেশনের সরঞ্জামগুলি একটি নির্দিষ্ট মনিটরিং সেন্টার থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে, যা ওই পাঁচটি স্টেশনের মধ্যে একটিতে অবস্থিত থাকবে। দিনের শেষে, এই সমস্ত মনিটরিং সেন্টারগুলির কার্যকলাপ মেট্রো রেল ভবনের কন্ট্রোল রুম থেকে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে: ‘যাত্রী নিরাপত্তা ও উন্নত পরিষেবা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই বিএমএস ব্যবস্থা চালু হলে পরিষেবা আরও দ্রুত এবং ত্রুটিমুক্ত হবে, যা কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।’
স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি পরিষেবা
এই প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্টেশনের পরিবেশের তাপমাত্রা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা। শুধু তাই নয়, টানেল বা প্ল্যাটফর্মে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে একটি বাজার বাজিয়ে জানিয়ে দেবে।
টানেলের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, টানেলে আগুন লাগা বা টানেলের মধ্যে ট্রেনের ভিড় বা যানজট দেখা দিলে, এই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেন্টিলেশন ফ্যান চালু করে দেবে। এর ফলে কোনওরকম জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে এবং যাত্রীরা আরও সুরক্ষিত ও আরামদায়ক ভ্রমণ উপভোগ করতে পারবেন। কলকাতা মেট্রোর এই আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থার জন্য এক বিশাল অগ্রগতি।