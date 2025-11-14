Edit Profile
    Krishnanagar-Amghta Local Train Timetable: কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে! দিনে চলবে ৬টি, দেখুন পুরো টাইমটেবিল

    কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে আগামী সোমবার থেকে! পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দিনে চলবে ৬টি কৃষ্ণনগর জংশন-আমঘাটা-কৃষ্ণনগর জংশন। দেখুন পুরো টাইমটেবিল। কোন স্টেশন থেকে কখন ট্রেন ছাড়বে? সেটা পুরোটা দেখে নিন।

    Published on: Nov 14, 2025 11:19 PM IST
    By Ayan Das
    আগামী সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর এবং আমঘাটা হল্টের মধ্যে তিন জোড়া লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ৯ টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে ওই ছ'টি লোকাল ট্রেন চলাচল করবে। তার আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) কৃষ্ণনগর জংশন-আমঘাটা-কৃষ্ণনগর জংশন লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন করা হবে। আমঘাটা হল্ট থেকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে আসবে সেই উদ্বোধনী লোকাল ট্রেন। তারপর সোমবার (১৭ নভেম্বর) থেকে নিয়মিত লোকাল ট্রেন ছুটবে কৃষ্ণনগর জংশন থেকে আমঘাটা হল্টের মধ্যে।

    সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর এবং আমঘাটা হল্টের মধ্যে তিন জোড়া লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)
    সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর এবং আমঘাটা হল্টের মধ্যে তিন জোড়া লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)

    কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল ট্রেনের সময়সূচি

    ১) ৩১৮১১ কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল: সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিটে কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে। সকাল ৭ টায় পৌঁছাবে আমঘাটা হল্টে।

    ২) ৩১৮১৩ কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল: কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। আর আমঘাটায় দুপুর ১ টা ৪৫ মিনিটে পৌঁছাবে।

    ৩) ৩১৮১৫ কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল: দিনের শেষ ট্রেনটা রাত ৯ টা ১৫ মিনিটে কৃষ্ণনগর থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। আমঘাটা হল্টে ঢুকবে রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে।

    আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনের সময়সূচি

    ১) ৩১৮৮২ আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকাল: সকাল ৭ টা ৮ মিনিটে ছাড়বে আমঘাটা হল্ট থেকে। কৃষ্ণনগরে পৌঁছাবে সকাল ৭ টা ২৩ মিনিটে।

    ২) ৩১৮৮৪ আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকাল: আমঘাটা হল্ট থেকে লোকাল ট্রেন ছাড়বে দুপুর ১ টা ৫৩ মিনিটে। দুপুর ২ টো ৮ মিনিটে পৌঁছাবে কৃষ্ণনগর জংশনে।

    ৩) ৩১৮৮৬ আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকাল: রাত ৯ টা ৩৮ মিনিটে আমঘাটা হল্ট থেকে ছাড়বে। আর রাত ৯ টা ৫৫ মিনিটে পৌঁছাবে কৃষ্ণনগর জংশনে।

    উদ্বোধনী আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনের সময়সূচি

    শনিবার বেলা ১২ টায় আমঘাটা থেকে ছাড়বে কৃষ্ণনগর-আমঘাটা-কৃষ্ণনগর উদ্বোধনী লোকাল ট্রেন। আর বেলা ১২ টা ১৫ মিনিটে সেই উদ্বোধনী লোকাল ট্রেন পৌঁছাবে।

