Krishnanagar-Amghta Local Train Timetable: কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে! দিনে চলবে ৬টি, দেখুন পুরো টাইমটেবিল
কৃষ্ণনগর-আমঘাটা লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে আগামী সোমবার থেকে! পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দিনে চলবে ৬টি কৃষ্ণনগর জংশন-আমঘাটা-কৃষ্ণনগর জংশন। দেখুন পুরো টাইমটেবিল। কোন স্টেশন থেকে কখন ট্রেন ছাড়বে? সেটা পুরোটা দেখে নিন।
আগামী সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর এবং আমঘাটা হল্টের মধ্যে তিন জোড়া লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ৯ টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে ওই ছ'টি লোকাল ট্রেন চলাচল করবে। তার আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) কৃষ্ণনগর জংশন-আমঘাটা-কৃষ্ণনগর জংশন লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন করা হবে। আমঘাটা হল্ট থেকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে আসবে সেই উদ্বোধনী লোকাল ট্রেন। তারপর সোমবার (১৭ নভেম্বর) থেকে নিয়মিত লোকাল ট্রেন ছুটবে কৃষ্ণনগর জংশন থেকে আমঘাটা হল্টের মধ্যে।