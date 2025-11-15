Edit Profile
    ময়নায় বিজেপি অধ্যুষিত এলাকায় ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ বন্ধ! রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ

    বিজেপি জেলা পরিষদ সদস্য উত্তম সিংহ অভিযোগ করেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ কোনও রাজনৈতিক দলের তহবিল নয়, জনগণের করের টাকায় চালিত সরকারি প্রকল্প। অথচ নির্দিষ্ট দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্প পুরোপুরি বন্ধ। 

    Published on: Nov 15, 2025 1:32 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না ব্লকে বিজেপির দখল করা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিন মাস ধরে বন্ধ রয়েছে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের টাকা। এমন অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মহিলাদের দাবি, তাঁরা বিজেপি সমর্থক হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে রাজ্যের জনমুখী এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে, এটি প্রযুক্তিগত সমস্যা, প্রশাসন দ্রুত সমাধানে নামবে।

    ময়নায় বিজেপি অধ্যুষিত এলাকায় ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ বন্ধ! রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ

    গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ময়না ব্লকের বাকচা ও গজিনা গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির নিয়ন্ত্রণে যায়। অভিযোগ, ঠিক তার পর থেকেই ওই এলাকায় ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের অর্থ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপির দাবি, অন্তত নয় হাজার মহিলা গত কয়েক মাস ধরে একটাকাও পাচ্ছেন না। বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও উত্তর মেলেনি বলে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে। আড়ংকিয়ারানা এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বিজেপি করেন বলেই টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আগে নিয়মিত টাকা পেতেন, এখন কেউ আর কিছু জানাচ্ছে না।

    বিজেপি জেলা পরিষদ সদস্য উত্তম সিংহ অভিযোগ করেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ কোনও রাজনৈতিক দলের তহবিল নয়, জনগণের করের টাকায় চালিত সরকারি প্রকল্প। অথচ নির্দিষ্ট দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্প পুরোপুরি বন্ধ। তাঁর কথায়, প্রশাসন সমস্যার কথা স্বীকার করলেও সমাধানে কোনও অগ্রগতি নেই। সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। অন্যদিকে, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহান আলি দাবি করেন, শুধু বাকচা ও গজিনা নয়, আরও কয়েকটি জায়গায় কিছু মহিলার টাকা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তাঁরা ইতিমধ্যেই বিডিও, জেলা শাসক ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর আশ্বাস, খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। ময়নার বিডিও জগন্নাথ বিশ্বাসও জানান, অভিযোগ তাঁদের কাছে পৌঁছেছে এবং তা রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই অর্থ ছাড়ে সমস্যা হয়েছে। তা ঠিক করেই দ্রুত অর্থ প্রদান শুরু হবে।

