Latest Update on SIR in WB: 'আগে-পড়ে নাম আছে', ২০০২ সালের তালিকায় নেই এক বুথের ৯০০ ভোটার!

Latest Update on SIR in WB: 'আগে-পড়ে নাম আছে', ২০০২ সালের তালিকায় নেই এক বুথের ৯০০ ভোটার!
হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের একতারপুর পঞ্চায়েতের পোতাগাছি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাদের নাম নেই। এর আগে জানা গিয়েছিল, এই বলাগড়েরই বাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করিন্যা গ্রামে প্রায় দেড় হাজার মানুষের নাম ২০০২ সালের তালিকায় ছিল না।
এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশম ফর্ম বিলির কাজ নাকি প্রায় শেষ। এমনই দাবি করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। এরই মধ্যে জানা গেল, হুগলির বলাগড়ে পোতাগাছির একটা বুথের প্রায় কারও নামই ২০০২ সালের ভোটরা তালিকাতে নেই। এই আবহে চলমান এসআইআর থেকেও তাদের নাম বাদ পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এই ভোটাররা। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই বুথের ৯০০ জন ভোটারের নাম ২০০২ সালের এসআইআর পরবর্তী লিস্টে নেই।
হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের একতারপুর পঞ্চায়েতের পোতাগাছি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাদের নাম নেই। তবে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে। এদিকে ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ জনেরই দাবি, বহু বছর ধরে তারা এই এলাকাতেই থআকেন। সকলের কাছেই রয়েছে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জমির দলিল, ভোটার আইডি কার্ড আছে। তাদের দাবি, ২০০২ সালের আগেও তাদের নাম ছিল ভোটার তালিকায়। সংবাদমাধ্যমকে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, তাঁর জন্ম সেই পোতাগাছি গ্রামে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁর দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় নাম নেই তবে ২০০৩ সালের তালিকায় নাকি তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে। এই আবহে বিস্ময় ও অসহায়তা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁরই মত অনেকেরই দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় নাম না থাকায় বর্তমান এসআইআর-এ তাঁদের নাম ওঠা নিয়ে মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
এর আগে জানা গিয়েছিল, এই বলাগড়েরই বাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের করিন্যা গ্রামে প্রায় দেড় হাজার মানুষের নাম ২০০২ সালের তালিকায় ছিল না। এদিকে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখছে। কোনও বিভ্রাটের কারণে এই সকল ভোটারের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই কি না, তা দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের দলের তরফ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে কারও নাম এসআইআরএ বাদ যাবে না। যদি কেউ ভোট দিয়ে থাকেন, তিনি আগামী দিনেও ভোট দিতে পারবেন। সেই কারণেই আমরা এসআইআর-এর শিবির করেছি। সেখানে যাচ্ছি মানুষকে বোঝাচ্ছি। কোনও মানুষ যাতে বঞ্চিত না হন, প্রতিটি মানুষ যাতে ভোট দেওয়ার অধিকার পান সেই চেষ্টাই দল করছে।' এদিকে সাংসদের এই কথায় অবশ্য সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা দূর হচ্ছে না। তাঁরা প্রতিদিন ব্লক অফিসে ভিড় করছেন। এদিকে স্থানীয় নেতাদেরও দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকে। তবে এখনও এই বিষয়ে কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি।
News/Bengal/Latest Update On SIR In WB: 'আগে-পড়ে নাম আছে', ২০০২ সালের তালিকায় নেই এক বুথের ৯০০ ভোটার!