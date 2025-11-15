পুজোর মরশুমে রেকর্ড আয়, বেঙ্গল সাফারিতে নতুন বছরেই চালু হচ্ছে সিংহ সাফারি

পুজোর মরশুমে রেকর্ড আয়, বেঙ্গল সাফারিতে নতুন বছরেই চালু হচ্ছে সিংহ সাফারি
সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে সিংহ সাফারি, যা নতুন বছরের প্রথম দিকেই চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের আভাস। পর্যটন বৃদ্ধি, পার্কের সম্প্রসারণ ও নতুন প্রাণীর আগমন, সব মিলিয়ে বেঙ্গল সাফারি যে উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান বিনোদন ও ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র হিসেবে আরও জনপ্রিয় হতে চলেছে, তা বেশ স্পষ্ট।
শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে এ বছর পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ঢল উপচে পড়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেছে আয়ের খতিয়ানেও। গত বছরের তুলনায় এই বছর দশ লক্ষ টাকারও বেশি রাজস্ব তুলে নতুন রেকর্ড গড়েছে সাফারি পার্ক। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, এ বছর পুজোর সময় পর্যটকের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে, আর সেই বাড়তি ভিড়ই সরাসরি আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি তিনি জানান, বেঙ্গল সাফারির পরিকাঠামো দ্রুতগতিতে আধুনিক করা হচ্ছে এবং আরও নতুন প্রাণী এনে আকর্ষণ বাড়ানোর পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
পার্ক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত সময়ে বেঙ্গল সাফারি আয় করেছিল প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা, আর চলতি বছরের অক্টোবরেই সে অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৭১ লক্ষে। অর্থাৎ পর্যটকের ভিড় যে গতবারের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, তা পরিষ্কার। পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমারও দাবি করেছেন, এ বছরের আয়ই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ এবং নতুন প্রাণীর সংযোজন ও উন্নয়নমূলক কাজের কারণে পর্যটকদের আগ্রহ আরও বাড়বে বলেই তাঁদের বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই শীতের মরশুমের আগে বড়সড় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। জুলাই মাসে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা ১৮টি নতুন বন্যপ্রাণীর কোয়ারান্টাইন পর্ব শেষ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একজোড়া হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, দু’টি পুরুষ ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ, পেইন্টেড স্টর্ক ও স্পুনবিলের কয়েক জোড়া, স্ত্রী ঘড়িয়াল এবং তিন জোড়া গ্রিন ইগুয়ানা। ডিসেম্বরের শুরুতেই এসব প্রাণী দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ফলে শীতের ছুটিতে বেঙ্গল সাফারিতে আরও বেশি মানুষের ভিড় জমবে বলে কর্তৃপক্ষের আশা।
