    Local Trains cancelled in Sealdah: শিয়ালদায় পরপর কয়েকদিন বাতিল লোকাল ট্রেন! পুরো পথ যাবে না কয়েকটি, রইল তালিকা

    শিয়ালদা শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারই কয়েকটি ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে পূর্ব রেল। আর এই সপ্তাহের শেষদিক থেকে আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিক পর্যন্ত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন বাতিল থাকছে। কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকা দেখে নিন।

    Published on: Nov 12, 2025 6:59 PM IST
    By Ayan Das
    রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিয়ালদা শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারই কয়েকটি ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে পূর্ব রেল। আর এই সপ্তাহের শেষদিক থেকে আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিক পর্যন্ত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন বাতিল থাকছে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার রাত ১১ টা ৪৫ মিনিট থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৩ টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিয়ালদা-বিধাননগর রোডের মধ্যে ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক থাকবে। তাই কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

    শিয়ালদা শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)
    শিয়ালদা শাখায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)

    বৃহস্পতিবার শিয়ালদা শাখায় কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?

    ১) ৩২২৪৯ শিয়ালদা-ডানকুনি লোকাল: রাত ১০ টা ২৩ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।

    ২) ৩২২৫২ ডানকুনি-শিয়ালদা লোকাল: রাত ১১ টা ৪৩ মিনিটে ডানকুনি থেকে ছাড়ে।

    ৩) ৩১৪৪৭ শিয়ালদা-নৈহাটি লোকাল: রাত ১১ টা ১৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়ে।

    ৪) ৩১৪৫০ নৈহাটি-শিয়ালদা লোকাল: রাত ১১ টা ১৫ মিনিটে নৈহাটি থেকে ছাড়ে।

    কোন কোন ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে?

    ১) ৩১৫৪২ শান্তিপুর-শিয়ালদহ লোকাল: বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পর্যন্ত আসবে।

    ২) ৩১৫১১ শিয়ালদা-শান্তিপুর লোকাল ট্রেন: শুক্রবার ব্যারাকপুর থেকে যাত্রা শুরু করবে।

    তাছাড়াও শুক্রবার রাত ৩ টে ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ভোর ৪ টে ১৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ছাড়বে ৫৩১৭১ শিয়ালদা-লালগোলা প্যাসেঞ্জার। আর শুক্রবার ৯০ মিনিটের নিয়ন্ত্রণ করা হবে ১৩১০৬ বালিয়া-শিয়ালদা এক্সপ্রেসকে।

    শিয়ালদা দক্ষিণে কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?

    শুক্রবার (ইংরেজি মতে শনিবার এবং ১৫ নভেম্বর) থেকে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত শিয়ালদার কাকদ্বীপ-নামখানা শাখায় চার ঘণ্টা ট্র্যাফিক ব্লক থাকবে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য প্রতিদিন রাত ১২ টা ১৫ মিনিট থেকে ট্র্যাফিক ব্লক শুরু হবে। চলবে ভোর ৪ টে ১৫ মিনিট। তাই রোজ একটি ট্রেন বাতিল থাকবে। কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

    আগামী শনিবার (১৫ নভেম্বর) থেকে আগামী মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) পর্যন্ত ৩৪৯১৪ লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা লোকাল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যে ট্রেনটি ভোর ৪ টে ৭ মিনিটে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ছাড়ে।

    কোন কোন ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে?

    ১) ৩৪৯৩৬ লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা লোকাল: কাকদ্বীপ পর্যন্ত আসবে।

    ২) ৩৪৯৩৫ নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল: কাকদ্বীপ থেকে ছাড়বে।

    ৩) ৩৪৭৯১ নামখানা-শিয়ালদা লোকাল: লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ছাড়বে।

