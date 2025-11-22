Edit Profile
    Low Pressure Rain Forecast in WB: নিম্নচাপ জন্মাল বঙ্গোপসাগরে, আরও বাড়াচ্ছে শক্তি, ভারী বৃষ্টি হবে কোথায় কোথায়?

    আগামী সোমবার বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ মালাক্কা প্রণালী এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যা সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে গভীর নিম্নচাপের রূপ নিতে পারে।

    Published on: Nov 22, 2025 2:48 PM IST
    By Ayan Das
    আগামী সোমবার বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যা থেকে আগামী সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ মালাক্কা প্রণালী এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যা সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে গভীর নিম্নচাপের রূপ নিতে পারে। গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পরে সেই 'সিস্টেম' পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। সেই পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত তেমন কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

    আগামী সোমবার বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি গভীর নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    পশ্চিমবঙ্গে কি বৃষ্টি হবে?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না। শুষ্ক থাকবে প্রতিটি জেলার আবহাওয়া।

    উত্তরবঙ্গেও তেমন বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আজ দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে। তবে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা বৃষ্টি হবে না। রবিবারও শুধুমাত্র দার্জিলিঙে বৃষ্টি হবে। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার উত্তরবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না।

    আজ কলকাতার তাপমাত্রা কেমন আছে?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ মূলত পরিষ্কার থাকবে কলকাতার আকাশ। আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি কম। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঠেকেছে ১৮.৮ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি।

    শীত কি বাড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে?

    আপাতত যা আভাস মিলছে, তাতে নভেম্বরের শেষের দিকে এবং ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ার দিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। ঠান্ডা কিছুটা কমবে। ডিসেম্বরের চার-পাঁচ তারিখের আগে আবার শীত পড়ার সম্ভাবনা বেশ কম বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচদিন হিমালয়ের পাদদেশীয় জেলাগুলি এবং সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন হেরফের হবে না। ফলে শীত বাড়ছে না এখনই। দক্ষিণবঙ্গেও একইরকম শীত থাকবে। আগামী পাঁচদিনে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।

