WB LPG Gas Cylinder Prices: রান্নার গ্যাস ১০০৮.৫ টাকা- বাংলায় সিলিন্ডারের দাম সর্বোচ্চ কোথায়? সবথেকে কম কত?

WB LPG Gas Cylinder Prices: রান্নার গ্যাস ১০০৮.৫ টাকা- বাংলায় সিলিন্ডারের দাম সর্বোচ্চ কোথায়? সবথেকে কম কত?
ডিসেম্বরের শুরুতেই এলপিজি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সামান্য কমল। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত পড়ছে? কোন জেলায় দাম সবথেকে বেশি? আর কোন জেলায় দাম সবথেকে কম? তা দেখে নিন।
ডিসেম্বরের শুরুতেই সামান্য কমল এলপিজি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম। গত কয়েক মাসের ট্রেন্ড বজায় রেখেই শুধুমাত্র ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের (রেস্তোরাঁর রান্না-সহ অন্যত্র কাজে) দামই পরিবর্তন করা হয়েছে। কলকাতায় যেমন প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম কমেছে ১০ টাকা। দিল্লিতেও ১০ টাকা সস্তা হয়ে গিয়েছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার। আর মুম্বই এবং চেন্নাইয়ে প্রতিটি সিলিন্ডারে দাম কমেছে ১০.৫ টাকা। তবে যথারীতি ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম পরিবর্তন করা হয়নি। নভেম্বরে যে দামে কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডার (বাড়িতে রান্নার কাজে) বিকোচ্ছিল, ডিসেম্বরেও সেটাই থাকছে। আসলে গত ৮ এপ্রিল থেকে দাম একই রয়েছে।