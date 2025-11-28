Edit Profile
    রাজ্য পুলিশে বড়সর রদবদল! SIR-র মধ্যেই ১০ জেলায় বদলে গেল এসপি, ফাঁকা রইল পূর্ব মেদিনীপুর

    প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বহু পুলিশ অফিসার তিন বছরের বেশি সময় ধরে একই পদে দায়িত্বে ছিলেন।

    Published on: Nov 28, 2025 12:08 PM IST
    By Sahara Islam
    এসআইআর আবহে রাজ্য পুলিশে বড়সর রদবদল করল নবান্ন। অন্তত ১০টি জেলার পুলিশ সুপারদের বদলি করা হয়েছে। বুধবারই রাজ‌্য পুলিশে একযোগে ১৭৫ জন পুলিশ পদাধিকারীকে বদলি করেছিল নবান্ন। এবার জেলা পুলিশের শীর্ষপদে রদবদল করা হল। পাশাপাশি, মোট ২৬ জন অ্যাডিশনাল এসপিরও বদলি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।

    রাজ্য পুলিশে বড়সর রদবদল!
    রাজ্য পুলিশে বড়সর রদবদল!

    প্রশাসনিক রদবদলের কারণ কী?

    সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, রাজ্য পুলিশে এই বদলির পিছনে বিশেষ কোনও কারণ নেই। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বহু পুলিশ অফিসার তিন বছরের বেশি সময় ধরে একই পদে দায়িত্বে ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের রুটিন বদলিই এবারের রদবদলের মূল কারণ।

    একনজরে দেখে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কর্তাদের রদবদল :

    ঝাড়গ্রাম জেলার এসপি অরিজিৎ সিনহাকে পাঠানো হয়েছে মেদিনীপুর রেঞ্জের ডিআইজি করে। বাঁকুড়া জেলার এসপি বৈভব তিওয়ারিকে পাঠানো হয়েছে পুরুলিয়া জেলার এসপি পদে। পুরুলিয়া জেলার এসপি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মালদহ জেলার এসপি পদে পাঠানো হয়েছে। মালদহ জেলার এসপি প্রদীপ কুমার যাদবকে উত্তর দিনাজপুরের এসপি (ট্রাফিক) পদে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার জেলার এসপি ওয়াই রঘুবংশীকে জলপাইগুড়ি জেলার এসপি করে পাঠানো হয়েছে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট শচীনকে নিউ টাউনের ডিসি পদে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকারকে পাঠানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে। জলপাইগুড়ি জেলার এসপি কে উমেশ গণপতকে আবার জলপাইগুড়ি জেলার এসপি পদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সানা আখতারকে আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের ওয়েস্ট জোনের ডিসি করে পাঠানো হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এসপি সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে বাঁকুড়া জেলার এসপি করা হচ্ছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি করে পাঠানো হচ্ছে।

    তবে পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি পদে এখনই কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে।

    অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে বিস্তর রদবদল :

    পূর্ব মেদিনীপুরের (রুরাল) অ্যাডিশনাল এসপি শুভেন্দ্র কুমার বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি, শিলিগুড়ি ডিসি ট্রাফিক অভিষেক মুখোপাধ্যায়কে আলিপুরদুয়ারের অ্যাডিশনাল এসপি, বাঁকুড়ার অ্যাডিশনাল এসপি (অপারেশন) মাকসুদ হাসানকে মালদহের অ্যাডিশনাল এসপি করা হচ্ছে। তাছাড়াও বাঁকুড়া, বারুইপুর পুলিশ জেলা, হাওড়া রুরাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা, হুগলি রুরাল-সহ একাধিক জেলার অ্যাডিশনাল এসপি পদে রদবদল করা হয়েছে।

    প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে একজন সাব ইন্সপেক্টর, একজন ইন্সপেক্টর, আরেক জন এসইপি পদমর্যাদার পুলিশ কর্তার বক্তৃতার ক্লিপিংস সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার এই বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু। তবে নবান্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এটি রুটিন মাফিক রদবদল।

