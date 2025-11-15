Doctor Module Link to Bengal: বাংলা থেকে NIA-র জালে ডাক্তারি পড়ুয়া, যোগ দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটানো জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে?

Doctor Module Link to Bengal: বাংলা থেকে NIA-র জালে ডাক্তারি পড়ুয়া, যোগ দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটানো জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে?
পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরা করা হল এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে। জানা যাচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত ডাক্তারি মডিউলের সঙ্গে যোগ আছে এই তরুণের। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশার আলম নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, হরিয়ানার আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিবিএসের ছাত্র এই নিশার। বৃহস্পতিবার রাতেই নাকি সূর্যাপুর বাজার চত্বর থেকে নিশারকে ধরে এনআইএ।
জানা গিয়েছে, নিশারদের বাড়ি লুধিয়ানায়। তবে নিশারের বাবা উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অধীনে কোনাল গ্রামে বসবাস করতেন আগে কয়েক দশক আগে। পরে কাজের জন্য লুধিয়ানায় গিয়ে পাকাবাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন তৌহিদ আলম। নিশারদের আত্মীয়রা এখনও আছে কোনাল গ্রামে। সেই গ্রামেই মা এবং বোনকে নিয়ে দু'দিন আগে গিয়েছিল কোনাল গ্রামে। খবর পেয়ে এনআইএ তদন্তকারীরা উত্তর দিনাজপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
এরপর নিশারের মোবাইল নম্বর নিয়ে লোকেশন ট্র্যাক করে উত্তর দিনাজপুরে পৌঁছে যান নিরাপত্তা এজেন্সির সদস্যরা। নিশারকে ধরে আগে ইসলামপুরে নিয়ে গিয়েছিল এনআইএ। পরে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় নিশারকে।
প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। জানা যায়, এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।
