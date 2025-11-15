Edit Profile
    Doctor Module Link to Bengal: বাংলা থেকে NIA-র জালে ডাক্তারি পড়ুয়া, যোগ দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটানো জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে?

    ডাক্তার মডিউলের খোঁজে ফরিদাবাদের আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চালানোর সময়ই নিশারের নাম উঠে আসে। এরপর নিশারের খোঁজে লুধিয়ানায় যান এনআইএ তদন্তকারীরা। সেখানে নিশারের বাবা তৌহিদকে জেরা করা হয়। তিনি জানান, ছেলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে গিয়েছে।

    Published on: Nov 15, 2025 10:17 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরা করা হল এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে। জানা যাচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত ডাক্তারি মডিউলের সঙ্গে যোগ আছে এই তরুণের। রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশার আলম নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, হরিয়ানার আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিবিএসের ছাত্র এই নিশার। বৃহস্পতিবার রাতেই নাকি সূর্যাপুর বাজার চত্বর থেকে নিশারকে ধরে এনআইএ।

    উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে নিশার আলম নামে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা।
    জানা গিয়েছে, নিশারদের বাড়ি লুধিয়ানায়। তবে নিশারের বাবা উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অধীনে কোনাল গ্রামে বসবাস করতেন আগে কয়েক দশক আগে। পরে কাজের জন্য লুধিয়ানায় গিয়ে পাকাবাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন তৌহিদ আলম। নিশারদের আত্মীয়রা এখনও আছে কোনাল গ্রামে। সেই গ্রামেই মা এবং বোনকে নিয়ে দু'দিন আগে গিয়েছিল কোনাল গ্রামে। খবর পেয়ে এনআইএ তদন্তকারীরা উত্তর দিনাজপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

    জানা গিয়েছে, ডাক্তার মডিউলের খোঁজে ফরিদাবাদের আলফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চালানোর সময়ই নিশারের নাম উঠে আসে। এরপর নিশারের খোঁজে লুধিয়ানায় যান এনআইএ তদন্তকারীরা। সেখানে নিশারের বাবা তৌহিদকে জেরা করা হয়। তিনি জানান, ছেলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে গিয়েছে। এরপর নিশারের মোবাইল নম্বর নিয়ে লোকেশন ট্র্যাক করে উত্তর দিনাজপুরে পৌঁছে যান নিরাপত্তা এজেন্সির সদস্যরা। নিশারকে ধরে আগে ইসলামপুরে নিয়ে গিয়েছিল এনআইএ। পরে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় নিশারকে।

    প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। জানা যায়, এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

    News/Bengal/Doctor Module Link To Bengal: বাংলা থেকে NIA-র জালে ডাক্তারি পড়ুয়া, যোগ দিল্লি বিস্ফোরণ ঘটানো জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে?
