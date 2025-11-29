WB Winter Forecast till 5th December: শীত বাড়বে ডিসেম্বরের শুরুতেই! দার্জিলিঙে ৬ ডিগ্রি, সমতলে সবথেকে ঠান্ডা কোথায়?

WB Winter Forecast till 5th December: শীত বাড়বে ডিসেম্বরের শুরুতেই! দার্জিলিঙে ৬ ডিগ্রি, সমতলে সবথেকে ঠান্ডা কোথায়?
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পারদ পড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঠেকেছে ৬ ডিগ্রিতে। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না।
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পারদ পড়বে পশ্চিমবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের জানানো হয়েছে, আগামী চারদিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। পরবর্তী তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যাবে। অর্থাৎ আগামী বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে বলে আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।
আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?
এমনিতে শুক্রবারের পরে শনিবারও সামান্য বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি। যা শুক্রবার বেড়ে ১৭.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছিল। আজ সেটা আরও বেড়ে ১৭.৪ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি কম। আর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ২৮.৪ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি কম।
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রান্তের তাপমাত্রা
দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঠেকেছে ৬ ডিগ্রিতে। দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সবথেকে কম তাপমাত্রা হল পুরুলিয়ায়। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৪ ডিগ্রি। আর উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার মধ্যে সবথেকে কম তাপমাত্রা হল আলিপুরদুয়ারে - ১২ ডিগ্রি।
১) কালিম্পং: ১২ ডিগ্রি।
২) জলপাইগুড়ি: ১৪.৭ ডিগ্রি।
৩) বাগডোগরা: ১৫.৮ ডিগ্রি।
৪) পুণ্ডিবাড়ি: ১৩.৪ ডিগ্রি।
৫) কোচবিহার: ১৩.৯ ডিগ্রি।
৬) রায়গঞ্জ: ১৫.৩ ডিগ্রি।
৭) বালুরঘাট: ১৮.১ ডিগ্রি।
৮) মালদা: ১৮.৭ ডিগ্রি।
৯) বহরমপুর: ১৫.২ ডিগ্রি।
১০) সিউড়ি: ১৫.৪ ডিগ্রি।
১১) শ্রীনিকেতন: ১৪.৮ ডিগ্রি।
১২) পানাগড়: ১৬.২ ডিগ্রি।
১৩) বর্ধমান: ১৫ ডিগ্রি।
১৪) আসানসোল: ১৬.৬ ডিগ্রি।
১৫) বাঁকুড়া: ১৫.৪ ডিগ্রি।
১৬) মেদিনীপুর: ১৫.৬ ডিগ্রি।
১৭) কলাইকুণ্ডা: ১৫.৬ ডিগ্রি।
১৮) দিঘা: ১৬.৬ ডিগ্রি।
১৯) কাঁথি: ১৬.৫ ডিগ্রি।
২০) হলদিয়া: ১৮.২ ডিগ্রি।
২১) উলুবেড়িয়া: ১৫.৩ ডিগ্রি।
২২) ব্যারাকপুর: ১৫.৪ ডিগ্রি।
২৩) দমদম: ১৬.৪ ডিগ্রি।
২৪) সল্টলেক: ১৭.৬ ডিগ্রি।
২৫) বসিরহাট: ১৬.৮ ডিগ্রি।
২৬) ক্যানিং: ১৫ ডিগ্রি।
২৭) ডায়মন্ড হারবার: ১৬.৮ ডিগ্রি।
২৮) কাকদ্বীপ: ১৭ ডিগ্রি।
পশ্চিমবঙ্গে কি বৃষ্টি হবে?
আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। একইভাবে শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া।
News/Bengal/WB Winter Forecast Till 5th December: শীত বাড়বে ডিসেম্বরের শুরুতেই! দার্জিলিঙে ৬ ডিগ্রি, সমতলে সবথেকে ঠান্ডা কোথায়?