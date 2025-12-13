Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Messi in Kolkata GOAT Tour Chaos: যুবভারতীতে অব্যবস্থা, ২০ মিনিট পরই মাঠ ছাড়লেন মেসি, দর্শকরা ছুঁড়ল বোতল

    আজ সাড়ে এগারোটা নাগাদ আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা পৌঁছে যান যুবভারতীতে। লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি’পলকে সঙ্গে নিয়ে যুবভারতীতে ঢোকেন মেসি। মেসি মাঠ প্রদক্ষিণ করে ২০ মিনিটেই মাঠ ছাড়েন। এরপরই দর্শকরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বোতল ছোঁড়েন মাঠে। 

    Published on: Dec 13, 2025 12:16 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দ্বিতীয়বারের জন্য আজ কলকাতায় পা রাখেন লিওনেল মেসি। এবং ভোররাতে তিনি শহরে পা রাখার পর থেকেই ভক্তদের উন্মাদনা চরমে। ভোররাতেই কয়েক হাজার সমর্থক বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছিল মেসিকে স্বাগত জানাতে। আর আজও যুবভারতীতে মেসিকে দেখতে ভক্তদের ঢল নেমেছিল। বহু দূর দূরান্ত থেকে মেসিকে দেখতে কলকাতায় আসেন। তবে শুরুতে সব ঠিকঠাক থাকলেও মাঝে ধরা পড়ে অব্যবস্থা। এই আবহে মেসি মাঠ প্রদক্ষিণ করে ২০ মিনিটেই মাঠ ছাড়েন। এরপরই দর্শকরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বোতল ছোঁড়েন মাঠে।

    মেসি মাঠ প্রদক্ষিণ করে ২০ মিনিটেই মাঠ ছাড়েন। এরপরই দর্শকরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বোতল ছোঁড়েন মাঠে।
    মেসি মাঠ প্রদক্ষিণ করে ২০ মিনিটেই মাঠ ছাড়েন। এরপরই দর্শকরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বোতল ছোঁড়েন মাঠে।

    আজ সাড়ে এগারোটা নাগাদ আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা পৌঁছে যান যুবভারতীতে। লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি’পলকে সঙ্গে নিয়ে যুবভারতীতে ঢোকেন মেসি। এদিকে মেসি ট্যুরে গিয়েছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এর আগে নিজের মূর্তি উন্মোচন করেন মেসি। তখন আর্জেন্টাইন মহাতারকার পাশে ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। শাহরুখ খান এবং তাঁর ছেলে আব্রামও ছিলেন সেখানে। মেসির সঙ্গে ছেলের ছবি তুলে দেন শাহরুখ। সেই সময় যুবভারতীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরই

    সূচি অনুযায়ী, লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি’পলের তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠে সময় কাটানোর কথা ছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সংবর্ধনা গ্রহণের কথা ছিল মেসিদের। তবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই তিন তারকাকে অস্বস্তিতে দেখা যায়। এই আবহে মেসিরা আগেভাগে টানেল দিয়ে মাঠ ছাড়েন। এরপরই পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল ছুঁড়তে শুরু করে দর্শকরা। ব্যানার ছিড়ে ফেলে উত্তেজিত জনতা। ব্যারিকেড ভেঙে মাঠে নামে তারা। গ্যালারিতে ভাঙা হয় আসন।

    News/Bengal/Messi In Kolkata GOAT Tour Chaos: যুবভারতীতে অব্যবস্থা, ২০ মিনিট পরই মাঠ ছাড়লেন মেসি, দর্শকরা ছুঁড়ল বোতল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes