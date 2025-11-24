Edit Profile
    WB voters increase update: ১০৫% ভোটার বাড়ল উত্তর দিনাজপুরে, প্রথম ৩ জেলায় ‘কমন’ বাংলাদেশ! দাপট বাড়ল BJP-র

    আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আছে। তার আগে এখন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর চলছে। তারইমধ্যে নয়া পরিসংখ্যান সামনে এল। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভোটার বৃদ্ধির হার বেশি।

    Published on: Nov 24, 2025 8:50 AM IST
    By Ayan Das
    শেষ ২৩ বছরে উত্তর দিনাজপুরে ভোটার বেড়েছে ১০৫.৪ শতাংশ। আবার ওই সময়ের মধ্যে মালদায় ৯৪.৫ শতাংশ বেড়েছে ভোটার। আর মুর্শিদাবাদে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭.৬ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বৃদ্ধির হারের তালিকার শীর্ষে আছে ওই তিনটি জেলা। আর তিনটি জেলার ক্ষেত্রেই কমন ফ্যাক্টর হল বাংলাদেশ। তিনটি জেলায় বাংলাদেশের সীমান্ত আছে। আর সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাকি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ভোটারের সংখ্যা গড়ের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর উত্তর দিনাজপুরের ক্ষেত্রে বিহার ফ্যাক্টরও আছে। উত্তর দিনাজপুরের পূর্ব দিকে যেমন বাংলাদেশ আছে, তেমনই পশ্চিম দিকে আছে বিহারের কাটিহার, কিষানগঞ্জের মতো জেলা।

    এসআইআরের আবহেই ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার জন্য অপেক্ষায় বাংলাদেশি নাগরিক। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    এসআইআরের আবহেই ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার জন্য অপেক্ষায় বাংলাদেশি নাগরিক। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় এগিয়ে উত্তরবঙ্গ

    আর সেইসব তথ্য সামনে এসেছে ২০০২ সাল এবং ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা তুলনা করে (২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর হয়েছিল, ফের ২০২৫ সালে এসআইআর হচ্ছে, তবে এসআইআরের পরে এখনও নয়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি)। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভোটার বেড়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির তুলনায় ভোটার বৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা কম।

    উত্তরবঙ্গেই দাপট বেড়েছে বিজেপির

    আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গেই বিজেপির দাপট বেড়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন হোক বা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট হোক - বিজেপির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ। উত্তর দিনাজপুরের দুটি লোকসভা আসনই যেমন ২০২৪ সালের ভোটে যায় বিজেপির ঝুলিতে। কংগ্রেসের এককালের গড় মালদাতেও বিজেপির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

    পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক ভোটার বৃদ্ধির হার

    ১) জলপাইগুড়ি: গত ২৩ বছরে জলপাইগুড়িতে ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৮২.৩ শতাংশ। যে জেলার ১২০ কিমি সীমান্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে।

    ২) কোচবিহার: গত ২৩ বছরে কোচবিহারের ভোটার বেড়েছে ৭৬.৫ শতাংশ। যে জেলার ৫৯৪.৫ কিমি সীমান্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে।

    ৩) উত্তর ২৪ পরগনা: ২৩ বছরে ভোটার বেড়েছে ৭২.১ শতাংশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ৩১৩ কিমি সীমান্ত আছে।

    ৪) নদিয়া: গত ২৩ বছরে ভোটার বেড়েছে ৭১.৪ শতাংশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ২১৭ কিমি সীমান্ত আছে।

    ৫) দক্ষিণ ২৪ পরগনা: শেষ ২৩ বছরে ভোটা বেড়েছে ৮৩.৩ শতাংশ। বাংলাদেশের সীমান্ত ৬৩ কিমি বর্ডার আছে। যার বেশিরভাগটাই সুন্দরবনে।

