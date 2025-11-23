ভাড়া নেওয়া হয় দু’টি ঘর! কসবার হোটেলে যুবকের মৃত্যু রহস্য বাড়ছে, বিস্ফোরক পরিবার

কসবার হোটেলে যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। এই আবহে মৃত যুবকের পরিবার দাবি করেছে, একটি নয়, কসবার হোটেলে দু’টি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। একটি ঘরে ছিলেন আদর্শ লোসাল্কা নিজে। অন্য ঘরে ছিলেন তাঁর দুই সঙ্গী। মৃত যুবক আদর্শ পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা আদর্শ কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকতেন। শুক্রবার রাতে তাঁরা তিন জন কসবার হোটেলে উঠেছিলেন। গভীর রাতে দুই সঙ্গী বেরিয়ে যান। শনিবার ঘরের মেঝে থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আদর্শ লোসাল্কার জেঠু জানিয়েছেন, কসবার হোটেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে কী আছে, তা তাঁরা জানতে পেরেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, রাতে আদর্শ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গীদের ঘরে ঢুকছেন। কিন্তু কেন তিনি ওই ঘরে গেলেন, বাকি দু’জনের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক, এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের কেউ সে ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেননি। অন্যদিকে, আদর্শের মৃত্যুর খবরে দুবরাজপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে কারও আক্রোশ থাকতে পারে, কারও এই ধরনের শত্রুতা থাকতে পারে, ভাবতেও পারছেন না পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা। এদিকে, আদর্শ কী খুনই হয়েছেন, সময় যত এগোচ্ছে, রহস্য তত জমাট বাঁধছে। পুলিস সূত্রে জানা যায়, দেহ উদ্ধারের সময় আদর্শের নাকের নীচে জমাট বাঁধা ছিল রক্ত। এখনও তাঁর মোবাইল ফোনটির খোঁজ মেলেনি। হদিশ মেলেনি আদর্শের দুই সঙ্গীরও। ইতিমধ্যেই সন্দেহজনক ওই দুই সঙ্গীর খোঁজ শুরু করেছে তদন্তকারীরা।
কী বলছে পুলিশ?
শনিবার রাতেই কসবার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধদমন) রূপেশ কুমার। রবিবার সকালে কসবার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের ঘটনাকে তুলনা করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই যুবকের দুই সঙ্গীকে খুঁজে বার করা হবে। তবে তদন্তের স্বার্থে কোনও তথ্য প্রকাশ করতে চাননি তিনি। তাঁর কথায়, 'এই নিয়ে শহরে এটা দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে পার্ক স্ট্রিটে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। আশা করছি, দ্রুত আমরা এর কিনারা করতে পারব। হোটেল মালিকেরা কী ভাবে সতর্ক থাকবেন, তা নিয়ে আমরা একটা গাইডলাইন প্রস্তুত করছি। তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।'
দুবরাজপুরের যুবকের মৃত্যু ও রহস্য
পুলিশ সূত্রে খবর, অনলাইন মাধ্যমে ঘর বুক করে হোটেলে উঠেছিলেন তিন জন। পাঁচতলায় ছিলেন তাঁরা। কী ভাবে আদর্শের মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়েও ধন্দে পুলিশ। তাঁর মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। আদর্শ বিবস্ত্র অবস্থায় হোটেলের ঘরের মেঝের উপর পড়ে ছিলেন। তাঁর দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তবে ঘর থেকে আঘাতের কোনও অস্ত্র মেলেনি। হোটেলে পরিচয়পত্র দেখিয়েই ঢুকেছিলেন তিন জন। অর্থাৎ, নিখোঁজ যুবক এবং তরুণীর পরিচয়পত্রও কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে। তার মাধ্যমে দু’জনকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুন নাকি নেপথ্যে অন্য ঘটনা, তা পরিষ্কার হবে তাঁদের আটক করা গেলেই। মৃত যুবকের পরিবারের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও খবর সূত্রের।
