    ২০০২ সালের ভোটার, অথচ তালিকায় নাম নেই, বৈধ ভোটাররাই পড়ছেন সমস্যায়

    পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম দশ দিনে ২০ লক্ষ ১০ হাজার ফর্ম বিলি হয়ে গিয়েছে, যা মোট কাজের ৮৬ শতাংশ। জেলার মোট লক্ষ্য ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ফর্ম। এই পরিস্থিতিতে আসানসোলে বৈঠক করে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বিভ্রান্তি যাই হোক, ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকুক বা না থাকুক সকলকেই ফর্ম পূরণ করতে হবে

    Published on: Nov 14, 2025 9:01 PM IST
    By Md Aslam Hossain
    স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) চলার মধ্যেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ঘিরে রাজ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক বিভ্রান্তি। এআইআরের ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে অসংখ্য বৈধ ভোটারই হঠাৎ দেখতে পাচ্ছেন ২০০২ সালের তালিকায় তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম মিলছে না। অথচ অনেকের কাছেই রয়েছে ২০০২ সালের আগের ভোটার কার্ড। তালিকার সঙ্গে বাস্তবের এই অসামঞ্জস্যতা জেলাজুড়ে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে।

    ২০০২ সালের ভোটার, অথচ তালিকায় নাম নেই, বৈধ ভোটাররাই পড়ছেন সমস্যায় (PTI)
    তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, ২০০২ সালের প্রকাশিত তালিকা থেকে সংযোজন অংশ বাদ দেওয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছে বৈধ ভোটারদের বড় অংশের তথ্য। তাদের দাবি, ৩০ শতাংশের বেশি ভোটারের নাম তালিকায় নেই, আর এর পেছনে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি রয়েছে বিজেপির। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, সংযোজন তালিকা প্রকাশ না করাতেই অসংখ্য মানুষ তাঁদের নাম বা পরিবারের পুরনো তথ্য খুঁজে পাচ্ছেন না, ফলে ফর্ম পূরণই অসম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

    জেলায় ইতিমধ্যেই ৯৯ শতাংশ ফর্ম বিলি করে দিয়েছেন বিএলওরা, মোট ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯২০টি ফর্ম। কিন্তু নাম না মেলার সমস্যায় আটকে গিয়েছে বহু মানুষের আবেদন। বর্ধমানের নীলপুরের এক বাসিন্দার বাবার ২০০২ সালের আগের ভোটার কার্ড থাকলেও সেই বছরের তালিকায় বাবার নাম নেই। ফলে কোন তথ্য ধরে ফর্ম পূরণ করবেন, তা নিয়েই তিনি দিশাহারা। তৃণমূল নেতা বাগবুল ইসলাম জানান, নির্বাচন কমিশন যেটি ২০০২ সালের মূল তালিকা প্রকাশ করেছে, তার সঙ্গে সেই বছরের সংযোজন তালিকা যুক্ত করা হয়নি। ফলে যারা ওই সংযোজন তালিকার মাধ্যমে ভোটার হয়েছিলেন, তাঁদের নামই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণেই বহু বৈধ ভোটার সমস্যায় পড়ছেন বলে দাবি তাঁর।

    অন্যদিকে বিজেপি তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা বলছে, তৃণমূলই নাকি অবৈধদের ঢোকাতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়ায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। এ ব্যাপারে মানুষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তৃণমূল মিথ্যে আতঙ্ক তৈরি করছে। একই সঙ্গে বিজেপি ক্যাম্প করে সিএএ-র ফর্ম ফিলআপও শুরু করেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ১৮টি আবেদন জমাও পড়েছে।

    এসআইআরের চাপের মধ্যেই বৃহস্পতিবার কালনায় প্রশিক্ষণ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন রিঙ্কু মজুমদার নামে এক মহিলা বিএলও। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম দশ দিনে ২০ লক্ষ ১০ হাজার ফর্ম বিলি হয়ে গিয়েছে, যা মোট কাজের ৮৬ শতাংশ। জেলার মোট লক্ষ্য ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ফর্ম। এই পরিস্থিতিতে আসানসোলে বৈঠক করে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বিভ্রান্তি যাই হোক, ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকুক বা না থাকুক সকলকেই ফর্ম পূরণ করতে হবে, কারণ খসড়া তালিকায় নাম রাখাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

