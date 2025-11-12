চাকরির দাবিতে থমকাল নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেল প্রকল্প, আন্দোলনে বন্ধ লাইন পাতার কাজ
রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিশান্ত কুমার বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৩০ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেল প্রকল্প।
আবারও উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম। থমথমে ঘোলপুকুরিয়া এলাকা। চাকরির দাবিতে রেললাইনের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারা। রেলব্রিজের কাছে প্রজেক্ট সাইটের সামনে সকাল থেকে রেয়াপাড়া-বিরুলিয়া রাস্তা অবরোধে বসেন তাঁরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ থাকে রেললাইন পাতার কাজ। ফলে অচলাবস্থা তৈরি হয় নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেল প্রকল্পে, যা ২০১০ সালে রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হয়েছিল।
অবরোধের নেতৃত্বে ছিলেন ঘোলপুকুরিয়ার সৌম্যদীপ জানা, প্রশান্ত পাত্র, রঙ্কিনীপুর গ্রামের সোমা দাস ও মিতালি মাল সহ একাধিক জমিদাতা পরিবার। তাঁদের দাবি, জমি দেওয়ার সময় পরিবারপিছু একজনকে রেলে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক দশক কেটে গেলেও বহু পরিবার সেই চাকরি পাননি। কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র এলেও বাকি জমিদাতারা বঞ্চিত। এদিন অবরোধকারীরা বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল বহুবার, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য, জমি দিয়ে তাঁরা এখন কার্যত পথে। ঘোলপুকুরিয়ার সৌম্যদীপ জানা বলেন, পরিবারের জমি নেওয়া হয়েছিল ২০১২ সালে। ইন্টারভিউ দেওয়া হলেও বাবার চাকরি হয়নি। পরে তিনি নিজেও আবেদন করেন, তাও নাম খারিজ হয়। যারা চাকরি পেল তারা ভাগ্যবান, বাকিদের আজও আশা অপূর্ণ। একইসঙ্গে অন্যান্যরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দাবি না মিটলে আর লাইন পাতার কাজ চলবে না।
এদিন নির্মাণ সংস্থার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুজিত নস্করের সামনেই কাজ বন্ধ করে দেন জমিদাতারা। তিনি জানান, জমিদাতারা বকেয়া টাকা ও চাকরির দাবিতে কাজ আটকে দিয়েছেন। রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিশান্ত কুমার বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা খোঁজ নিচ্ছি। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৩০ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেল প্রকল্প। প্রায় সাড়ে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই লাইনের জন্য বহু কৃষক তাঁদের জমি দেন। সেসময় প্রায় ৪৪৪ জন জমিদাতা পরিবারের সদস্য চাকরি পান। পরবর্তী পর্যায়েও কয়েক দফায় নিয়োগ হয়, কিন্তু শেষ কয়েক বছরে তা থেমে যায়। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জিএম অনিলকুমার মিশ্র ওই প্রকল্প পরিদর্শনে গেলে সেখানেও চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছিল।
রেল প্রকল্পে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তৃণমূল যুব সভাপতি রবিন জানা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। এখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায়, তাই তাঁদেরই দায়িত্ব সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি প্রলয় পাল বলেন, ১২০০ জমিদাতা পরিবারের মধ্যে প্রায় এক হাজার জন চাকরি পেয়েছেন। কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় কয়েকজনের চাকরি বাকি। আদালত থেকে নির্দেশ এলে রেল ব্যবস্থা নেবে। এদিকে, অবরোধে থমকে গেছে নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেললাইনের কাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পটি কবে ফের শুরু হবে, তা এখন নির্ভর করছে জমিদাতাদের দাবি পূরণের ওপর।
