নন্দীগ্রামে নতুন কোর কমিটি গঠন, ছাব্বিশের লড়াইয়ের আগে ঐক্যের বার্তা তৃণমূলের

নন্দীগ্রামে নতুন কোর কমিটি গঠন, ছাব্বিশের লড়াইয়ের আগে ঐক্যের বার্তা তৃণমূলের
উত্তর কলকাতা ও বীরভূমের পর এবার সাংগঠনিক পুনর্গঠনের ঢেউ পৌঁছল নন্দীগ্রামে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে শক্ত ঘাঁটি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নতুন করে কোর কমিটি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছে, এবারের লক্ষ্য, বিভাজন নয়, ঐক্যবদ্ধ লড়াই।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম বিধানসভার দু’টি ব্লকেই পুরনো কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে গঠিত হয়েছে কোর কমিটি, যেখানে মূল লক্ষ্য, সমন্বয় ও সংগঠনের পুনর্জাগরণ। নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে সরিয়ে সাত সদস্যের নতুন কোর কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন বাপ্পাদিত্য গর্গ নিজেও, সঙ্গে রয়েছেন শেখ সুফিয়ান, অজয় কুমার মণ্ডল, শেখ শামসুল ইসলাম, সুহাসিনী কর, শেখ আব্দুল আলিম আলরাজি এবং শেখ সাহাবুদ্দিন। অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম ২ ব্লকে পাঁচ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখানে কনভেনারের দায়িত্ব পেয়েছেন সুনীল বরণ জানা। বাকি সদস্যদের মধ্যে আছেন মনোজ কুমার সামন্ত, রবিন জানা, মহাদেব বাগ এবং শেখ কাজিহার। সেই সঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক কমিটিতেও বদল আনা হয়েছে। সামসাবাদ ও সোনাচূড়া অঞ্চলে নতুন কোর কমিটি গঠনের পাশাপাশি বিরুলিয়া ও বয়াল ২ অঞ্চলেও নতুন নেতৃত্বের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে, আমেদাবাদ, ভেকুটিয়া, খোদামবাড়ি, গোকুলনগর, হরিপুর ও দাউদপুরসহ বাকি অঞ্চলগুলিতে সভাপতি ও সহ সভাপতির পদে নিয়োগ করা হয়েছে।
এই সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে তমলুক সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্ত একেবারে সময়োপযোগী। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। নন্দীগ্রামে নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু হবে। উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা ভোটে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ভোটের ফল বদলে দিয়েছিল রাজ্য রাজনীতির গতিপথ, কিন্তু নন্দীগ্রামে পরাজয়ের পর থেকে এলাকায় সাংগঠনিক ভাঙন ও নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে সেই প্রভাব পড়েছে ভোটবাক্সেও।
এই পটভূমিতেই রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে দেখা হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে। বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয় নতুন কোর কমিটি। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, ২০২৬ সালের আগে নন্দীগ্রামে দলীয় সংগঠন মজবুত করাই এখন তৃণমূলের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার।
