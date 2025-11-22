পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা আরও গতিময়!কলকাতার রাস্তায় পার্কিংয়ে নয়া নিয়ম, ঘোষণা মেয়রের

পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাকে আরও গতিময় ও কার্যকর করতে বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। এবার থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শহরের রাস্তার ধারে কোনও গাড়ি পার্কি করা যাবে না। এমনকী ব্যক্তিগত গাড়ি বা গুমটি থেকেও বাস সরিয়ে রাখতে হবে। পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
শুক্রবার নাগরিকদের সঙ্গে ফোনে আলাপচারিতা ‘টক টু মেয়রে’ হালতু কায়স্থপাড়ার খালপাড়ের বাসিন্দা রাজশেখর ঘোষ অভিযোগ করেন, তাঁর বাড়ির সামনে অনুমতিহীন পার্কিং জোন। সেখানেই কে বা কারা দিনের পর দিন জঞ্জাল ফেলে যাচ্ছে। সাফাই কর্মীরা দু’টি গাড়ির মধ্যে থাকা জঞ্জাল সাফাই করতে পারছেন না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এরপরেই মেয়র নির্দেশ দেন, 'আমার সাফাই কর্মীরা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে দিনভর কাজ করেন। মাঝে মধ্যে অভিযানও চালানো হয়। কিন্তু পার্কিং জোন বা রাস্তার ধারে সার দিয়ে গাড়ি রাখার জন্য রাস্তা সাফাই হবে না, এমনটা হতে পারে না। তাই কলকাতার নাগরিক ও সাফাই কর্মীদের স্বার্থেই সকালে দু’ঘণ্টা রাস্তার ধারে কোনও ধরনের গাড়ি রাখা যাবে না।' পাশাপাশি মাসের পর মাস পরিত্যক্ত গাড়ি সরিয়ে রাখার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও চিঠি দেওয়ার জন্য পুর কমিশনারকে নির্দেশ দেন মেয়র। পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের যে সব রাস্তায় রাতে বাস-মিনিবাস রাখা হয় সেগুলিও সকাল সাতটার মধ্যে সরিয়ে রাখতে হবে। এমনকী ধর্মতলার বেসরকারি বাস গুমটির থেকেও দু’ঘণ্টার জন্য গাড়ি সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ হিসাবে জঞ্জাল সাফাই বিভাগের এক কর্তা বলেন, সারাদিনের ময়লা আবর্জনা দিনের পর দিন পড়ে থাকলে গালিপিট আটকে যায়। বর্ষার জল বেরোতে পারে না। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
মেয়র বলেছেন, অনেকের গাড়ি আছে। কিন্তু গাড়ি রাখার জায়গা নেই। এমনটা হতেই পারে। তাঁদেরও রাস্তা পরিষ্কার করতে ওই সময়টুকু রাস্তার পাশ থেকে গাড়ি সরিয়ে রাখতে হবে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, দিনের পর দিন রাস্তায় মালিকহীন গাড়ি পড়ে থাকে। পুলিশ গাড়ি রাখে কোনও আইনি জটিলতার জন্য। তবে রাস্তায় না রেখে এইসব গাড়ি ধাপায় নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার ব্যবস্থা আছে, সেখানে রাখলে শহরে রাস্তা অনেকটা ফাঁকা থাকে। যান চলাচলেও সমস্যা হয়। পাশাপাশি শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে স্বল্প সময়ের একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেন মেয়র। যেখানে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার জন্য শহরের নাগরিকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ভিডিওটি দেখানো হবে বলে মেয়র জানিয়েছেন। পুরসভা আশা করছে, এই কঠোর পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে জঞ্জাল সংগ্রহ, ডোর-টু-ডোর ক্লিনিং এবং সকালবেলার ট্রাফিক সবই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে উঠবে। নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করে মেয়র বলেন, 'পরিচ্ছন্ন কলকাতা গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সকালবেলার দুই ঘণ্টা সবার জন্যই অত্যন্ত জরুরি।'
কলকাতার প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত শহরের পরিচ্ছন্নতা র্যাঙ্কিং উন্নত করতেও বড় ভূমিকা নেবে। পাশাপাশি অফিস টাইমে যানজট কমবে এবং রাস্তায় নিয়মশৃঙ্খলা বাড়বে। সব মিলিয়ে কলকাতাকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলতেই পুরসভার এই নতুন উদ্যোগ।
